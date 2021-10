山下智久の初の写真集となる11月25日発売の『CIRCLE』(講談社)より、通常版に加え、完全予約生産の豪華限定版の表紙ビジュアルが解禁された。タイムレスな美を閉じ込めた山下の姿が写し出されている。

【写真集】山下智久写真集『CIRCLE』豪華限定版表紙ビジュアル

2019年に国際連続ドラマ『THE HEAD』にメインキャストとして出演し、2020年には映画『The Man From Toronto(原題)』(2022年公開予定)にてハリウッドデビュー。そして世界同時配信のHuluオリジナル『Drops of God/神の雫(仮題)』にて海外ドラマ初主演を果たすことも決まっている山下。さらにアーティストとして、自身初のオンラインライブ「TOMOHISA YAMASHITA First Online Live “Beautiful World”」を配信するなど、活動の幅を広げている。

そんな山下にとって初となる写真集『Circle』は、荒々しい大自然と交差しながら、「100年後に残るタイムレスな表現」を追求。ポーランド出身の気鋭フォトグラファー、マチェイ・クーチャが撮影を担当し、誰も見たことのない“山下智久の姿”を128ページにわたり写し出している。

この度解禁された表紙ビジュアルは、山下とスタッフが数百枚に及ぶ候補から選び出した、“タイムレスな美”に相応しい一枚。通常版に加え、10月10日に予約が締め切られる、豪華限定版の表紙も公開されている。

なお、豪華限定版の表紙は、写真切り抜きをハードカバーに張り付ける手作業加工が施され、インテリアとしても絵になる、美術本のようなリッチな見た目と手触り。そして144ページにボリュームアップし、特典DVDにはメイキングやインタビュー、ティザー動画も収録予定で、海外ファンも楽しめるよう、インタビュー編には英語テロップも入る予定となっている。そのほか大型ポスターや写真集未収録カットのポストカードも3種付属される。 山下智久写真集『Circle』は講談社より11月25日発売。通常版は2970 円(税込)、完全予約生産の豪華限定版は11000円(税込)。