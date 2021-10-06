»³²¼ÃÒµ×½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØCIRCLE¡ÙÉ½»æ²ò¶Ø¡¡¿ôÉ´Ëç¤Î¸õÊä¤«¤éÁª½Ð
¡¡»³²¼ÃÒµ×¤Î½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ë11·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØCIRCLE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢´°Á´Í½ÌóÀ¸»º¤Î¹ë²Ú¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÈþ¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿»³²¼¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¡Û»³²¼ÃÒµ×¼Ì¿¿½¸¡ØCIRCLE¡Ù¹ë²Ú¸ÂÄêÈÇÉ½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡2019Ç¯¤Ë¹ñºÝÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØTHE HEAD¡Ù¤Ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØThe Man From Toronto¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡Ê2022Ç¯¸ø³«Í½Äê¡Ë¤Ë¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤ÎHulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØDrops of God¡¿¿À¤Î¼¶¡Ê²¾Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ³¤³°¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³²¼¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖTOMOHISA YAMASHITA First Online Live ¡ÈBeautiful World¡É¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³²¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ØCircle¡Ù¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤Âç¼«Á³¤È¸òº¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö100Ç¯¸å¤Ë»Ä¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÉ½¸½¡×¤òÄÉµá¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Îµ¤±Ô¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¯¡¼¥Á¥ã¤¬»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡È»³²¼ÃÒµ×¤Î»Ñ¡É¤ò128¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ì¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿É½»æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»³²¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¿ôÉ´Ëç¤ËµÚ¤Ö¸õÊä¤«¤éÁª¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢¡È¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÊÈþ¡É¤ËÁê±þ¤·¤¤°ìËç¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢10·î10Æü¤ËÍ½Ìó¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡¢¹ë²Ú¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ë²Ú¸ÂÄêÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢¼Ì¿¿ÀÚ¤êÈ´¤¤ò¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¤ë¼êºî¶È²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡¢Èþ½ÑËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥Ã¥Á¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¼ê¿¨¤ê¡£¤½¤·¤Æ144¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÆÃÅµDVD¤Ë¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Æ°²è¤â¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÊÔ¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¥Æ¥í¥Ã¥×¤âÆþ¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«Âç·¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤â3¼ïÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£¡¡»³²¼ÃÒµ×¼Ì¿¿½¸¡ØCircle¡Ù¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤è¤ê11·î25ÆüÈ¯Çä¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï2970 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢´°Á´Í½ÌóÀ¸»º¤Î¹ë²Ú¸ÂÄêÈÇ¤Ï11000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£