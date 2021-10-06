Æ»»Þ½ÙÍ¤¡õÌÜ¹õÏ¡¡¢½éÂÎ¸³¤Î¾²¥É¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥¥å¥ó¡×
¡¡ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¿´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡Ë¤¬5Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¾Ã¤¨¤¿½éÎø¡×¡Ê10·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡ÁÊüÁ÷¡Ë¤Î¥ê¥â¡¼¥Èµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÌºý¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Ò¤Í¤¯¤ìÅÏ¡¦¥¢¥ë¥³¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç¤ª¿Í¤è¤·¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÀÄÌÚ¡ÊÆ»»Þ¡Ë¤È¡¢Îø°¦¤ËÁÂ¤¤¹ÅÇÉ¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦°æÅÄ¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÉÁ¤¯Îø°¦¥É¥é¥Þ¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÆ»»Þ¡¢ÌÜ¹õ¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¡¢ÎëÌÚ¿Î¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡Æ»»Þ¤ÏËÜ¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¡Ù¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÏÃ´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÌÜ¹õ·¯¤È¤Î¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£2¿Í¤Î¥¥å¥ó¥¥å¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤¬¡¢Æ»»Þ¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤á¤¢¤¦¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï¡¢ÊÉ¥É¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥ó¤·¤ÆºÇ½é¤ÎÊý¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤ËÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ±éµ»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Æ»»Þ¤Ï¡ÖÊÉ¥É¥ó¤Î»þ¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤ÇÊÉ¥É¥ó¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÉ¤ÎÁ¡°Ý¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ý¤Ç¶¯¤á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£ÌÜ¹õ¤â¡ÖÆ»»Þ·¯¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éËÍ¤Þ¤Ç¥Á¥¯¥Á¥¯¤·¤Æ¤¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÊÉ¥É¥ó¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾²¥É¥ó¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Æ»»Þ¤ÏÌÜ¹õ¤Ë¤µ¤ì¤ëÂ¦¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¹õ·¯¤Îµ±¤¤ÈÂÀÍÛ¤Îµ±¤¤Ç¡¢âÁ¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÌÜ¹õ¤â¡Ö¡Ê¾²¥É¥ó¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿¾å¤«¤é¸«¤ëÆ»»Þ·¯¤Ë¤â¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¡ÖºòÆü¤Î»£±Æ¤Î»þ¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æ»»Þ·¯¤¬¾Æ¤¤½¤Ð¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï¶¦±é¼Ô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÀÄÌÚ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÆ»»Þ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¼¡¡¹¤Ë¾Ò²ð¡£Æ»»Þ¤â¡ÖÌÜ¹õ·¯¤Î¤µ¤é¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ëµ¤ÇÛ¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Ï¶¦±é¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÆ»»Þ¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆ»»Þ·¯¤Ï19ºÐ¡£¼«Ê¬¤¬19ºÐ¤Î»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÍî¤ÁÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Âç¿Í¡£¼«Ê¬¤È½Å¤Í¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤ÆÆ»»Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÀä»¿¡£Æ»»Þ¤â¡ÖÌÜ¹õ·¯¤ÏÉáÃÊ¥¯¡¼¥ë¡£¤Ç¤â¡¢²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¹õ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÉôÊ¬¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë