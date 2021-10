『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』の最後のファイターの参戦が本日10月5日(火)23時にYouTubeにて公開されることに関連して、国内外のファンがハッシュタグ「#ThankYouSakurai」をつけて、本作のディレクターである桜井政博氏に感謝する旨をTwitterにて投稿している。

Regardless of who gets announced as the final Smash Bros. DLC fighter, we only have one thing to say… #ThankYouSakurai. pic.twitter.com/S5phLYN5Rj