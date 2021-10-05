¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤¬¿Ê²½¡ª¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ë
¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¤Ï¡¢10·î6Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·¤·¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×
¢£¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
¡¡Á´¹ñ140Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¤Î¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Ê100g¡Ë¤Î¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤ß¤½½Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¥È¡¼¥¹¥È¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥È¡¼¥¹¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ß¤½½Á¡¢À¸¤¿¤Þ¤´¤«¤éÀ®¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×¼«Ëý¤Î¤ß¤½½Á¤Ï¶ñºà¤¬½µÂØ¤ï¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤ëÅÙ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ß¤½½Á¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä«¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥ÈàÝàê¡×¡Ê¥Û¥Ã¥ÈàÝàê¡Ë¤È¡Ö¥«¥Õ¥§¥ª¥ó¥¶¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê¥¢¥¤¥¹àÝàê¡Ë¤¬¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ç¼¡¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ÃÏ°è¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ú¡ÖÍñ¤«¤±¤´ÈÓ¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§10·î6Æü¡Ê¿å¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥É¥ó¥¡¼¡×140Å¹ÊÞ¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¢¤ê