タイドラマ『Friend Zone 2: Dangerous Area』が10月21日(木)12時から、動画配信サービスのU-NEXTにて独占見放題配信される。また10月5日(火)からは同じくタイドラマの『2Moons2』も独占で見放題配信が開始された。

『Friend Zone 2: Dangerous Area』 (C)GMM TV Co., Ltd., All rights reserved

『Friend Zone 2: Dangerous Area』は、 シェアハウスで共に暮らしている女性のBoyoとBoom、 そして男性のStudの3人を中心に繰り広げられる人間模様を描いたドラマ『Friend Zone』の続編。前シリーズの登場人物たちが初めて出会った大学時代のエピソードと、現在の状況が交差しながらストーリーが進行する。新たな出会いや自身の変化を迎える彼らは、交際相手との関係や未来への志向にも変化を起こしていく。前作から引き続き、人気タイドラマ『SOTUS/ソータス』に出演するシントー・プラチャヤー(Earth役)らが出演している。

『2Moons2』 (C)BECi Corporation

また本日より、人気タイBLシリーズの続編『2Moons2』は、その年の男子学生No.1「ムーン」、女子学生No.1「スター」を決める大学のコンテスト(ミスター&ミスコン)を舞台にしたラブストーリー。文武両道の先輩と片想いの後輩カップル、年下男子と意地っ張りな先輩、工学部と医学部の同級生ペアなど、心に秘めた思いを抱えている6人が主人公となり、3組それぞれの恋が同時進行で描かれている。

『2Moons2』 (C)BECi Corporation