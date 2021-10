テレビアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』第2期が、2022年4月より放送されることが決定。併せて、キービジュアルとキャラクタービジュアル、4thライブとアルバムの詳細が解禁された。

【写真】『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』第2期 メンバー新規イラスト(13名)

『ラブライブ!』シリーズは、「みんなで叶える物語」をキーワードに、ライブ、ゲーム、アニメなどオールメディアで展開するアイドルプロジェクト。本作は、2019年9月リリースのゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS(スクスタ)」で活躍するμ’s、Aqoursに次いで2017年に活動をスタートさせた「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のテレビアニメ第2期。東京・お台場にある私立高校・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会に所属するメンバーが自分の夢を追いかけながら、時にライバルとして、時に仲間としてNo.1スクールアイドルを目指す。

第2期キービジュアルには、同好会に所属するメンバーが勢ぞろい。高咲侑役の矢野妃菜喜をはじめ、大西亜玖璃、相良茉優、前田佳織里、久保田未夢、村上奈津実、鬼頭明里、楠木ともり、指出毬亜、田中ちえ美、小泉萌香、内田秀、法元明菜の出演と、各キャラクターの新規描き下ろしイラストも公開された。

10月13日には、4thアルバム「L!L!L!(Love the Life We Live)」が発売。さらに、同好会の多数のメンバーが出演する「4th Live! 〜Love the Life We Live〜」が京セラドーム大阪にて2022年2月26日、27日の2日間にわたり開催されることが決定した。チケット最速先行抽選申込券は4thアルバムに封入される。

テレビアニメ『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 』第2期は、2022年4月よりTOKYO MXほかにて放送。