¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤♡¡×°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¤È¤Ï
½÷À¤Ê¤éÃ¯¤·¤âÆ´¤ì¤ë°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¡£¡ÖÃË¤ÏÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¼«Ê¬¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¿¼Â¤ÊÃËÀ¤ÈÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Éâµ¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿½÷À¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²áµî¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Î½÷À¤À¤±¤ò°¦¤¹°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¹¬¤»¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Â«ÇûÂÎ¼Á¤«¤É¤¦¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë
¡Ö¤ä¤¤â¤Á¾Æ¤¤ÎÈà¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ï°Õ³°¤ËÂ¿¤¤¤â¤Î¡£Áê¼ê¤ÎÂ«Çû¤¬·ã¤·¤¤¾ì¹ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¼»ÅÊ¿¼¤¤ÃËÀ¤È±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»×¤¤¤¤Ã¤ÆÁ°¤ÎÈà½÷¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¡¦¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë
°ìÅÓ¤«¤É¤¦¤«¤Ï³°¸«¾å¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¸½¤ì¤ëº³ºÙ¤Ê¹ÔÆ°¡¦¸ÀÆ°¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¿¼Â¤ÊÃËÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£Îø¤ÏÌÕÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´Ñ»¡¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¥±¡¼¥¹¤â¡£
¢£Éâµ¤¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³Î¤«¤á¤ë
Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¿´¤¬¿¼¤¯½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÂçÀÚ¤Ê½÷À¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Í§¿Í¤äËÜ¿Í¤Ë²áµî¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤¯
¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤«¤éÈà¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤È¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¹¬¤»¤ÊÎø°¦¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¿¼Â¤«¤É¤¦¤«¤òÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¹Í¤¨Êý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Þ¤È¤á
Éâµ¤¤ò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿´¤Î½ý¤¬²óÉü¤»¤ºÄ¹¤¯°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤Þ¤Ç°ìÅÓ¤ÊÃËÀ¤È±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸«¶Ë¤áÊý¤µ¤¨ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º¤¤¤¤±ï¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢°ìÅÓ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¿¼¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ê¥Ï¥¦¥³¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë