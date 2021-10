『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』の公開週末の全米興行収入は9010万ドル(約100億円)となり、今年初めの『ブラック・ウィドウ』の8000万ドル(約89億円)を上回って、コロナ禍以降の新記録を樹立した。

Varietyの報告によると、『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』はロシアでチケット売上1300万ドル(約14億円)を記録したほか、主要な世界公開日を前に来週にはラテンアメリカでも上映が開始される。

「辛抱強く、劇場独占公開とした結果が記録的な成績となったことを我々も嬉しく思います」ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント会長トーマス・ロスマンはこう語った。「映画での死はひどく誇張されていること、トウェイン氏に謝罪の意を表明します」

『ブラック・ウィドウ』が保持していた記録を破った一方で、覚えておかなければならないのは、『ブラック・ウィドウ』はDisney+のプレミアアクセスでも劇場公開と同日に公開され、ディズニーの配信プラットフォームでさらに6000万ドル(約67億円)を売り上げたという事実だ。もう一方の『ヴェノム』の続編はというと、劇場のみで公開している。

また、『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』は、コロナ禍以前に8000万ドル(約89億円)を記録していた2018年の前作より、大きいオープニング興行収入の確保に成功した。『ヴェノム』は北米で累計2億1300万ドル(約236億円)、全世界で累計8億5600万ドル(約950億円)の売上となった。

「ヴェノム」に続いて、『The Addams Family 2』はチケット売上と同額の全米興行収入1800万ドル(約20億円)で2位となり、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』は連続1位記録を4週で終了し、600万ドル(約6.7億円)で3位となった。

また、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』は全米興行収入で2億ドルを突破したコロナ禍で初の映画となった。現在は全米で2億600万ドル(約229億円)、全世界では3億8600万ドル(約428億円)を生み出している。

『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』の前日譚『The Many Saints of Newark(原題)』が500万ドル(約5.5億円)で4位、『ディア・エヴァン・ハンセン』が240万ドル(約2.7億円)でトップ5を締めくくった。『The Many Saints of Newark(原題)』はHBO Maxの登録者も視聴可能であり、制作費は5000万ドル(約55億円)となっている。

『ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ』の日本公開は12月3日予定。