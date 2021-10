2021年9月18日、忍者の服装をした何者かが第160特殊作戦航空連隊の隊員を忍者刀で斬りつける事件が発生しました。

アメリカ軍の準機関紙である星条旗新聞によると、今回の襲撃事件はソーシャルメディア経由で流出した事件報告書を航空特殊部隊司令部が認める形で裏付けがとれたもの。流出した事件報告書が以下。

事件が発生したのは、ロサンゼルス州カーン群に位置するイニョカーン空港。2021年9月18日の午前1時過ぎ、航空機格納庫の管理棟付近でタバコを吸っていた二等軍曹に、忍者の服装をした見知らぬ何者かが「私を誰だか知っているか?」と問いかけました。

この問いかけに対し、二等軍曹は「ノー」と返答。この人物は「私の家族がどこにいるか知っているか?」と問い、これにも二等軍曹が「ノー」と返答したところ、この人物は突然装備していた忍者刀で二等軍曹を斬りつけました。

斬りつけられた二等軍曹は駐車場を横断して逃走し、フェンスを跳び越えて管理棟内に避難。居合わせた大尉がドアに鍵をかけて911に通報しましたが、忍者服の人物は追撃してきてドアや窓を殴ったり蹴ったりした後、大きなアスファルトの塊を見つけてきて投てき。このアスファルトの塊は管理棟の窓を突き破って大尉に直撃し、大尉は負傷しました。

同空港を管区に含むリッジクレスト警察署の通報履歴には、午前1時19分に「イニョカーン空港で刀を携えた忍者服の男性不審者が見つかる。少なくとも1名の被害者」という通報が、午前1時43分に911経由で「同空港で訓練中だった26人の特殊部隊隊員が格納庫に避難して救援を求めている」という通報があったという記録が残っています。

通報を受けて出動したリッジクレスト警察はイニョカーン通りで容疑者を発見。この容疑者は制止命令を無視し、忍者刀を振り回したため、同行していた保安官代理が非殺傷性の銃で応戦しましたが、容疑者は現場から逃走。追撃した保安官代理がテーザー銃を使用し、拘束に成功しました。以下がケーン群保安官事務所が投稿した、容疑者が使用した忍者刀や逮捕時の写真。容疑者はGino Rivera(35歳)という人物だと確認されており、殺人未遂・凶器による暴行・凶器誇示・逮捕に対する抵抗および阻止を目的とした凶器誇示・破壊行為・平和維持活動中の警察官に対する職務遂行妨害および遅延の疑いで勾留されています。