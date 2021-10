11月1日をもって解散するV6が10月26日にリリースするベストアルバム『Very6 BEST』の通常盤に、歌い直しリアレンジ楽曲とソロバージョン楽曲、計11曲が収録されることが発表された。

【写真】V6の音楽活動の進化を表現した楽曲「Full Circle」ミュージックビデオ

アレンジには、トオミヨウ、AmPm、冨田ラボ、maeshima soshi、​H ZETTRIOが参加し、2021年のV6が歌い直すに相応しい大人の仕上がりになっている。

楽曲は、ジャニーズグループで歌い継がれているV6の名曲「Can do! Can go! -V626 ver.」やシングル「太陽のあたる場所-V626 ver.」「IN THE WIND-V626 ver.」などが収録され、それぞれの楽曲の新たな一面に気づかされるアレンジとなっている。

ソロバージョンはメンバーそれぞれの声質が活きる楽曲を選曲し、メンバーと協議をして決定した楽曲6曲が収録される。また、ミュージックビデオ「Full Circle」のメイキングも解禁された。

ミュージックビデオは中庭を囲うように円形にセットされた6つの部屋をメンバーが周回していく構成になっており、各部屋には過去作品で使用されたモチーフが登場。 1周する毎にモチーフが足されていき部屋が進化していく様子は、V6が歩んできたこれまでの軌跡を表現している。

■『Very6 BEST』<通常盤> 価格:3600円+税

Disc-1〜2 全36曲収録予定

シングル34曲+「Full Circle」「クリア」Disc-3

M1. MIRACLE STARTER 〜未来でスノウ・フレークス〜-V626 ver.​ arranged by​トオミヨウ​​

M2. Can do! Can go!-V626 ver.​ ​​arranged by​ AmPm​​

M3. 太陽のあたる場所-V626 ver.​ ​ ​​arranged by​ maeshima soshi​

M4. IN THE WIND-V626 ver.​ arranged by​ 冨田ラボ​

M5. 上弦の月-V626 ver.​ ​arranged by​ ​H ZETTRIO​

M6. 僕らは まだ​ ​-sakamoto solo ver.

M7. blue​ ​-nagano solo ver.

M8. トビラ​ ​-inohara solo ver.

M9. 家族​ ​-morita solo ver.

M10. 分からないだらけ​ -miyake solo ver.

M11. Let Me​ ​-okada solo ver.