¿ùºé²Ö¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼µÇ°¡ª¡¡¡Ø 99.9 THE MOVIE ¡Ù¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¡õÆÈÆÃ¥Ý¡¼¥º¤Î¿·¥«¥Ã¥È²ò¶Ø
¡¡¾¾ËÜ½á¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾THE MOVIE¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë¿ùºé²Ö¤¬ËÜÆü10·î2Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊæÇµ²Ì¤òÂª¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿2ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¿ùºé²Ö¡¡¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾THE MOVIE¡Ù¿·¥«¥Ã¥È
¡¡2016¡¢18Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾¡Ù¤ò±Ç²è²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â99.9¡óµÕÅ¾ÉÔ²ÄÇ½¤Ê·º»ö»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ê¡¼¥¬¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÆüËÜ¤Î·º»ö»ö·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÍºáÎ¨¤¬¡Ö99.9¡ó¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ö0.1¡ó¡×¤Þ¤ÇÄü¤á¤º»ö¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¤ï¤º¤«0.1¡ó¤ÎÌµºá¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤³¤À¤ï¤ê»ö¼Â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ¤¹¤ë·¿ÇË¤ê¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦¿¼»³ÂçæÆÌò¤Î¾¾ËÜ¡£¿¼»³¤È¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤à¸µ¸¡»ö¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÉÒÏÓÊÛ¸î»Î¡¦º´ÅÄÆÆ¹°¤òÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¿ùºé¤Ï¡¢1997Ç¯10·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Çº£Ç¯24ºÐ¡£2017Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Û¤É¤ÎÇ®¤¤°¦¡Ù¤ÇÁ¬Åò¤ò±Ä¤à°ì²È¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¡¢Âè40²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤È¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£º£¸å¤â¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ç¤¹¡ª ¡Á¥ä¥ó¥¡¼·¯¤ÈÇò¾ó¥¬¡¼¥ë¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬10·î6Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¸ø³«¤ò12·î30Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ùºé¤¬º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÊË¡½¤½¬¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆÊÛ¸î»Î¡¦²ÏÌîÊæÇµ²Ì¡£ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î·º»ö»ö·ï¤Ç¿¼»³¤È½Ð²ñ¤¤ÂÐÎ©¤¹¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈÃÌÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Î·º»ö»ö·ïÀìÌç¥ë¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼»³¤Èº´ÅÄ¤È¶¦¤Ë0.1%¤Î¡Ö»ö¼Â¡×¤òµá¤á¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½ã¿è¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤À³Ê¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¡£µÞ¤ËÌ¡²è¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÊæÇµ²Ì¤¬Ë¡Äî¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¿·ÊÆÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤È¡¢Å·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÈÆÃ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡£°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢¶½Ì£¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ØSEASONµ¡Ù¤Ç¤ÏÜÆÁÒÆà¡¹±é¤¸¤ë¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤½÷»Ò¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦Î©²ÖºÌÇµ¡¢¡ØSEASONII¡Ù¤Ç¤ÏÌÚÂ¼Ê¸Çµ±é¤¸¤ëÊ¢ÏÃ½Ñ¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¸µºÛÈ½´±ÊÛ¸î»Î¡¦ÈøºêÉñ»Ò¤È¡¢Âå¡¹ÊÊ¤¬¶¯¤á¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤È¾¾ËÜ±é¤¸¤ë¿¼»³¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÊæÇµ²Ì¤Ï¡¢ÈÃÌÜË¡Î§»öÌ³½ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡£¿ùºé¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡¡±Ç²è¡Ø99.9¡¾·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î¡¾THE MOVIE¡Ù¤Ï12·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£