9月25日にコメディアンのダニエル・ラベルさんがYouTubeで公開した「How Animals Would Run if They Were People.(動物が人間だったらどう走るか)」というタイトルの動画が話題となっています。

How Animals Would Run if They Were People.(YouTube)

https://youtu.be/DlqXePe4Hpk



すでに800万回以上再生された動画がこちらです。アヒルや馬など12種類の動物が登場します。

ペンギン。

チーター。

ナマケモノ。

カンガルー。

カニ。

この動画を観た人たちからは次のような声が寄せられています。

・猫で爆笑

・運動能力が高い

・笑いを提供してくれて感謝です

・アヒルでもう夢中になったよ

・ボクの走り方はアヒルそのもの

・チーターの走り方が『スーパーマリオ64』で城の中を走るマリオみたい

・よくこの走り方で転ばないな

・鹿スゲー

・ナマケモノが超リアル

・全部ものすごく正確だよ

・リスが最高です

・体の使い方が完璧

・ものすごい運動量だ

https://www.youtube.com/watch?v=DlqXePe4Hpk

