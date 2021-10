「食べログ 百名店」選出！ おうちで味わうお取り寄せカレー5選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は「食べログ 百名店」に選出された絶品カレーを紹介します。

〈おいしいお取り寄せ〉

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

百名店に選ばれた絶品カレー

全国の本当においしいカレー店が並ぶ「食べログ カレー 百名店」。その感動の味をご自宅で味わってみてはいかがでしょうか。ひとくちにカレーと言っても、欧風、インド風、スープカレーと個性はさまざま。おうちで楽しむのはもちろん、贈り物やキャンプ飯、保存食にしてもいいですよ!

1. 本場のスパイスたっぷりインドカレー

アジャンタ「レトルトチキンカレー」

本場のインド料理の真髄であるスパイスを、素材に合わせてふんだんに使い、手間を惜しまず愛情込めて仕上げる「アジャンタ」。日本人向けのアレンジをせず、南インドの純粋な料理を提供しています。

「レトルトチキンカレー」(810円)は、肉の旨みがぎっしり詰まったジューシーで柔らかな骨付チキンをたっぷり味わえます。チキンの旨味を引き出すよう、インド料理の真髄であるスパイス十数種類をブレンドして使用しました。

湯煎で温めてすぐに食べられます。普段の食事はもちろん、保存食にするのも、キャンプや登山に持って行っても良さそうです。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆アジャンタ

住所 : 東京都千代田区二番町3-11

TEL : 050-5869-3518

受賞・選出歴 :





2. 絶妙な火加減で調理したチキンカレー

東京 京橋屋カレー「心地よき休日のカレー。 ★Goal! Turmeric Curry」

東京・京橋で2006年に開店以来、多くのスパイス好きや健康志向の利用客から愛され続ける「東京 京橋屋カレー」。小麦粉を使わない、香り高いカレーを提供しています。

「心地よき休日のカレー。 ★Goal! Turmeric Curry」(9,720円)は、特製の最新作カレー2個セットです。食材にできる限り負担をかけないよう、絶妙な火加減で調理。ターメリックを軸に厳選した7種類のスパイスを使い、オリーブオイルで熱した無農薬玉ねぎ、有機豆など植物性100%カレーがベースです。メイン具材の国産鶏もも肉は大ぶりに切り分け、ひとつずつ焼き目をつけました。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆東京 京橋屋カレー

住所 : 東京都中央区京橋3-4-3 千成ビル2F

TEL : 03-5203-2810

受賞・選出歴 :





3. 銀座で人気を博したエスニックカレー

HARE GINZAカレーショップ「いちばん人気の2種セット 開業当時からの定番カレー」

1991年、銀座の小さなバーで、ランチタイム限定15食のエスニックカレーを作ったことからスタートした「HARE GINZA」。現在は冷凍カレー通販専門店として営業しています。

「いちばん人気の2種セット 開業当時からの定番カレー(各種2パックづつ)」(2,160円)は、牛豚の合挽き肉とトマトが作り出すコク深い「アースカレー」と、日本人の味覚に合うエスニックカレーとして誕生した看板メニューの「スペシャルカレー」の2セット。

冷凍のままのカレーを袋ごと沸騰したお湯で5分温めれば出来上がりです。カレーはご飯とは別皿に盛り、都度ご飯と合わせてください。お好きな具をトッピングして自分流HAREカレーとして楽しめます。

購入方法:食べログモールにて

4. オリジナル鶏やブランド豚が入ったグルテンフリーのカレー

アルペンジロー「ジロー鶏・やまゆり豚カリー4食セット」

「アルペンジロー」は、1985年横浜で唯一無二の存在感を放つカレー専門店としてオープン。看板メニューの「ジロー鶏カリー」は、アルペンカリーのためだけに育てた「横浜ジロー鶏」を使用しています。

「ジロー鶏・やまゆり豚カリー4食セット(各2食 計4食)」(4,600円)は、小麦粉を一切使用しないスープ状のサラサラとしたカレーが特長です。14種類ものスパイスを使用したインド料理のベースに、「横浜ジロー鶏」の鶏ガラや牛肉のすじ、成形の際に出る「やまゆり豚」のくず肉などを使用した秘伝の出汁をプラス。そこから丸2日、「冬眠」と言われる煮込み作業を続けて完成させた逸品です。辛さは3段階から選べます。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆アルペンジロー 本店

住所 : 神奈川県横浜市中区弥生町3-26

TEL : 050-5596-9637

受賞・選出歴 :





5. 湯煎で手軽に味わえる5種類のカレー

エリックサウス「南インドカレー5種まとめ買いパック」

「エリックサウス」は、カレーやビリヤニなど、本場の味わいを気軽に楽しめるお店です。多彩なスパイスを使った本格カレーや、野菜や豆をふんだんに使った料理を提供しています。

「南インドカレー5種まとめ買いパック」(3,100円)は、「エリックチキンカレー」「はちみつバターチキンカレー」「ココナツキーマカレー」「豆とほうれん草のカレー」「サンバル」の5種類です。スパイス本来の魅惑の香りと味わいを楽しめます。

解凍後、大きめの鍋にたっぷりのお湯を沸かし、袋の封を切らずにそのまま入れてください。温め時間の目安は約5〜7分です。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆エリックサウス 八重洲店

住所 : 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街 中4号 (八重洲地下二番通り)

TEL : 03-3527-9584

受賞・選出歴 :





※価格はすべて税込。

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください。

写真:食べログモール

文:食べログマガジン編集部

The post 「食べログ 百名店」選出! おうちで味わうお取り寄せカレー5選 first appeared on 食べログマガジン.