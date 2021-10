もうディズニーだけじゃない！ 新ブランド「スター」が追加された、ディズニープラスの進化とは？

“おうち時間”が長くなり、今では欠かせなくなった動画配信サービス。数ある動画配信サービスの中でも、ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの話題作が見放題で楽しめる唯一の動画サブスクがDisney+(ディズニープラス)です。

10月27日(水)より、新ブランド「スター」が加わり、ディズニープラスが驚きの進化を遂げるらしい……。作品数の拡充や新機能など、気になるポイントが盛りだくさんとのことで、編集部員の筆者が、さっそく解説していきます!

約1万6000を超える作品が見放題に!もうディズニーだけじゃない、最強のラインナップ

「スター」は、ディズニー・テレビジョン・スタジオ、FXプロダクションズ、20世紀スタジオ(旧20世紀フォックス)、サーチライト・ピクチャーズなどの映画やドラマを提供するコンテンツブランド。

「スター」の追加によって、最新作やオリジナル作品まで、より幅広い総合エンターテインメントが楽しめるようになり、ドラマやスリラー、コメディといったあらゆる感情を刺激する作品がより充実することになるそう!



「スター」で配信されるラインナップはとても豪華! 映画では、アカデミー賞作品賞受賞『ノマドランド』などの最新作のほか、『タイタニック』や『プラダを着た悪魔』などの大ヒット作まで見放題。そしてなんと、あの『デッドプール』も「スター」で鑑賞できるように! まさに、エンタメファンにはたまらないラインナップですよね。

『ノマドランド』『デッドプール』『タイタニック』『プラダを着た悪魔』©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『ウォーキング・デッド』ファイナルシーズンが日本最速で見られる!



膨大な海外ドラマのラインナップも、「スター」の特徴のひとつ。『glee/グリー』や『24 -TWENTY FOUR-』、日本最速で登場となる『ウォーキング・デッド』最終シーズンや『グレイズ・アナトミー』最新シーズンなど、数多くの人気作品が揃っています。

『glee/グリー』『24 -TWENTY FOUR-』©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『ウォーキング・デッド』© 2021 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.『グレイズ・アナトミー』© 2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.