¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ÙÌ¤È¯É½¼Ì¿¿¤ò´Þ¤à800ÅÀ°Ê¾å¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²Ú¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¡ª

15シーズン・全327話と長期にわたって人気を誇った大ヒットドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。このたび、竹書房から未発表写真を含む800点以上を収録した豪華写真集の発売が決定した。

2005年に米CWで放送開始され、昨年シーズン15で惜しまれつつも幕を下ろした『スーパーナチュラル』。父の失踪から別れていた兄弟のサムとディーンが再会し、父親を探しながら、悪魔・幽霊・モンスター、その他の超自然的な存在と戦いを続けていく。その旅路の中では、天使や悪魔、それ以上の存在とも出会い、身を賭して世界を救う。

本書は、シリーズの終了を記念してスタッフのみに配布された限定版の記念写真集をファンのために書籍化したもの。場面写真・撮影風景・セット・美術、キャストたちのオフショットなど、未発表写真を含む800点以上を収録している。

サム&ディーン・ウィンチェスター兄弟(ジャレッド・パダレッキとジェンセン・アクレス)の名場面やオフショット、天使カスティエルや地獄の大王クラウリーといった人気キャラクターの写真の他、『スーパーナチュラル』を生み出したクリエイター、エリック・クリプキが序文を執筆。巻末には、コロナ禍で断念した"幻のエンディング"についてをスタッフが語っている。

「SUPERNATURAL 2005-2020 FIFTEEN SEASONS」商品情報

仕様:A4変形判・上製/オールカラー/384頁

予価:7,000円+税

発売日:2021年12月9日(木)発売予定

※電子版も各ストアにて同時発売予定

「SUPERNATURAL 2005-2020 FIFTEEN SEASONS」

