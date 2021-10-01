A¤§! groupº´Ìî¾½ºÈ¡¢±Ç²è½é½Ð±é·èÄê ¼ç±é¿ÀÈøÉö¼î¤Î¿ÆÍ§Ìò¤òÇ®±é¡ã20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2021/10/01¡ÛA¤§! group¡¿´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤Îº´Ìî¾½ºÈ¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÈøÉö¼î¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡×¡Ê2022Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¿ÀÈø±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛA¤§! group¾®Åç·ò&º´Ìî¾½ºÈ¡¢²Ö³¡»Ñ
¢¡¿ÀÈøÉö¼î¼ç±é¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡×
ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¤ËÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë±þ±ç¶Ê¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¥½¥¦¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÅÀ¤¬Æþ¤ë¡ª¡×¡Ö»ÔÁ¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Ê¤É¡¢»ÔÁ¥¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¯¿À±þ±ç¶Ê¤È¤·¤ÆSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢´â¤Ë¤è¤ê20ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡¢Ã»¤¤¿ÍÀ¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿ÀõÌîÂçµÁ¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤òºî¶Ê¤·¤¿°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¡¦ÂçµÁ¤µ¤ó¤È¡¢»ÔÁ¥¿áÁÕ³ÚÉô¤Îå«¤¬À¸¤ó¤À´ñÀ×¤òÃ©¤Ã¤¿¸¶ºî¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë ´ñÀ×¤Î¹ðÊÌ¼°¡¢°ìÆü¤À¤±¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¡×¡Ê¾®³Ø´Û´©¡ËµÚ¤Ó¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡×¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
À¸Á°¡¢»ÔÁ¥¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤À¤Ã¤¿ÂçµÁ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌîµåÉô¤ò±þ±ç¤¹¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤òºî¶Ê¡£´°À®¤·¤¿¤½¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢±¿Æ°Éô°÷¤¿¤Á¡¢°ì½ï¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿Èà¼«¿È¤Ë¤âÀ¸¤¤ëÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçµÁ¤µ¤ó¤Î¹ðÊÌ¼°¤Ë¤Ï¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¸ÜÌä¡¦¹â¶¶·ò°ìÀèÀ¸¤Î¡ÖÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë±éÁÕ¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢164Ì¾¤â¤Î»ÔÁ¥¿áÁÕ³ÚÉôOB¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢´ñÀ×¤Î1Æü¤À¤±¤Î¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¡£¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢Èà¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçµÁ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦ÀõÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¹ðÊÌ¼°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÄ«Æü¿·Ê¹¤ËÅê¹Æ¡£µ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¸¶ºî¼Ô¡¦Ãæ°æÍ³Íü»Ò»á¤¬¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ä¹â¶¶ÀèÀ¸¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄ¾ÀÜ¼èºà¤ò¤·¡¢ÂçµÁ¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤ò¾®Àâ²½¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è²½¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
¢¡º´Ìî¾½ºÈ¡¢±Ç²è½é½Ð±é·èÄê
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿ÀÈø±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÂçµÁ¤ÈÆ±¤¸¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¡¢²»³Ú¤È¶¦¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¿ÆÍ§¡¦º´ÇìÅÍ¿¿Ìò¤Ë¡¢´ØÀ¾¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.Æâ¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¡¢¥é¥¸¥ª¤È³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦A¤§! group¤Îº´Ìî¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º´Ìî¤ÏËÜºî¤¬±Ç²è½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
º´Ìî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÇ³Ú´ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¿áÁÕ³ÚÉô°÷¡£ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ç¡¢²»³Ú¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤ê¡¢²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢³Ø¹»À¸³è¡¢Éô³èÆ°¤ËÇº¤àÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÂçµÁ¤Î²¿»ö¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤Îºî¶Ê¤ò¼êÅÁ¤¤¡¢¤Þ¤¿ÂçµÁ¤¬ÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ëµ¤ÇÎå¤Þ¤·¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¶¦¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£º´Ìî¼«¿È¡¢¸½Ìò¤Î²»ÂçÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢A¤§! group¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤òÃ´Åö¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÂÇ³Ú´ï¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Ìî¤Ï¡¢±Ç²è½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ç²è½Ð±é¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂçµÁ¤¯¤ó¤Îºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÈÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÏ¤¡¢ËÍ¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È2022Ç¯¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿½©»³½ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¼Çµï¤Ë²Ã¤¨¥É¥é¥à¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¡£º´Ìî¤¯¤ó¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÅÍ¿¿¤È¤·¤Æ¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´Ìî¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀä»¿¡£ÂçµÁ¤µ¤ó¤¬»Ä¤·¤¿²»³Ú¤ÎËµ¤é¤Ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¸ÜÌä¡¦¹â¶¶·ò°ìÀèÀ¸¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤Ï¡¢»ÔÁ¥¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢º£¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤»¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Ø¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤¿¤¤ÎÞ¤È¾Ð´é¤¬°î¤ì¤ë´¶Æ°¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Ìî¾½ºÈ¥³¥á¥ó¥È
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±Ç²è½Ð±é¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÍ¤âÂçµÁ¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È²»³Ú¤Î¤½¤Ð¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÂ¸ºß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¶ÛÄ¥¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¤«¤é»ÔÁ¥¹â¹»¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤ä¥É¥é¥à¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤äÉô°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÏÆó²óÌÜ¤Î¹â¹»À¸³è¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÂçµÁ¤¯¤ó¤Îºî¤Ã¤¿¶Ê¤ÈÀ¸¤ÍÍ¤¬ÆÏ¤¡¢ËÍ¤¬Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤ÎÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½©»³½ã¥³¥á¥ó¥È
º´Ìî¤¯¤ó¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÅÍ¿¿Ìò¤¬½ÐÍè¤ëÇÐÍ¥¤Ï°ì¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤â¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼Çµï¤Ë²Ã¤¨¥É¥é¥à¤ä¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀ¸±éÁÕ¤¬¤¢¤ëÆñ¤·¤¤Ìò¡£º´Ìî¤¯¤ó¤Ï¡¢¸«»ö¤ËÅÍ¿¿¤È¤·¤Æ¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Ùõ¤ËºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼Çµï¤ä²»³Ú¤Î¿ÀÍÍ¤¬¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¿ÀÈøÉö¼î¼ç±é¡Ö20ºÐ¤Î¥½¥¦¥ë¡×¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÀõÌîÂçµÁ¡Ê¿ÀÈøÉö¼î¡Ë¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¡£Ã´Åö¤Ï¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¡£³èÈ¯¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÂçµÁ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ°Ï¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂçµÁ¼«¿È¤âÉô°÷¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¸ÜÌä¡¦¹â¶¶·ò°ìÀèÀ¸¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¿´¿È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÂçµÁ¤Ï¡¢»ÔÁ¥¡¦ÌîµåÉô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±þ±ç¶Ê¤Îºî¶Ê¤ËÄ©Àï¡£ºî¶Ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤â ¹â¶¶ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¼¸Ó£·ãÎå¤ä¿ÆÍ§¡¦º´ÇìÅÍ¿¿¡Êº´Ìî¾½ºÈ¡Ë¤Î½õ¤±¤â¤¢¤ê¡Ö»ÔÁ¥ soul¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤ÁÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ö¡È¿À±þ±ç¶Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿ÂçµÁ¤Ï¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸¤ÎÍÍ¤Ê¶µ»Õ¤ò»Ö¤·²»³ÚÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÂçµÁ¤Î¿ÈÂÎ¤ò°ÛÊÑ¤¬½±¤¦¡£¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¡¢ÂçµÁ¤Î¿ÈÂÎ¤Ï´â¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û