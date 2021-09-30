テレビ初放送となった『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』放送後に、 テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編の制作決定、 及び10月10日（日）からの放送詳細や最新情報、 テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編の12月5日（日）からの放送決定、 及び最新情報を発表した。

■アニメ「鬼滅の刃」プロモーションリール ２０２１



テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編は、 以下意図で制作いたしましたしたとコメント。

＜テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 制作意図＞

アニメ『鬼滅の刃』を多くの方にご覧いただく為、 今後に向け、 竈門炭治郎立志編、 遊郭編、 それぞれと繋がるエピソードである無限列車編を、 テレビアニメという形で繋ぎます。

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編は、 10月10日(日)より全7話で放送致します。第1話は、 煉獄杏寿郎が鬼殺隊本部を旅立ち無限列車へと向かう道中の任務を描いた完全新作エピソード。 第2話〜第7話は、 無限列車での任務を、 約70カットの新作追加映像と新規追加BGM、 完全新作予告編、 新主題歌映像と共に描きます。

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編は、 10月10日（日）夜11時15分より全国フジテレビ系列にて、 10月16日（土）夜11時30分よりTOKYO MX、 BS11、 群馬テレビ、 とちぎテレビにて放送開始、 その後、 AT-X、 アニマックスでも放送致します。 また、 10月11日（月）夜0時00分より順次、 日本国内の様々な配信プラットフォームで配信開始。 日本での放送後、 海外各地域でも放送・配信開始することが決定いたしました。

そして、 第１話が、 煉獄杏寿郎が鬼殺隊本部を旅立ち無限列車へと向かう道中の任務を描いた完全新作エピソードであることが発表され、 キービジュアルや最新映像も解禁されました。

テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編は、 12月5日（日）夜11時15分より全国フジテレビ系列にて、 12月11日（土）夜11時30分よりTOKYO MX、 BS11、 群馬テレビ、 とちぎテレビにて放送開始、 その後、 AT-X、 アニマックスでも放送致します。 初回となる第1話は1時間放送となります。 また、 12月6日（月）夜1時00分より順次、 日本国内の様々な配信プラットフォームで配信開始（第2話以降は毎週月曜日夜0時からの配信）。 日本での放送後、 海外各地域でも放送・配信開始することが決定致しました。

そして、 遊郭編で炭治郎たちと対峙する上弦の陸・堕姫（だき）を沢城みゆきが演じることや最新映像が解禁されました。 沢城は「声の入った彼女も愛していただけるよう、 全力を尽くします」と語っています。

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編・遊郭編は、 多くの方にご覧いただく為、 アニメ『鬼滅の刃』最多となる日本国内 全32局でテレビ放送、 全27の配信プラットフォームで配信、 海外でも90以上の国と地域で放送・配信。

無限列車編・遊郭編、 それぞれを彩る主題歌アーティストを発表

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編の主題歌はLiSAが務め、 オープニングテーマ「明け星」、 エンディングテーマ「白銀」を歌います。 テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編の主題歌はAimerが務め、 オープニングテーマ「残響散歌」、 エンディングテーマ「朝が来る」を歌います。

劇場版に続き、 テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編で主題歌を担当するLiSAは「煉獄さんの想いと共に、 テレビ放送、 楽曲をお楽しみいただけますように」、 テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編で主題歌を担当するAimerは「愛憎渦巻く夜の街・遊郭を舞台にますます熱を帯びる彼らの物語を、 毎週少しでも派手に彩れたら嬉しいです」とそれぞれ意気込みを語っています。

堕姫役：沢城みゆきコメント

遊郭にいる鬼、 上弦の陸「堕姫」を演じさせていただくことになりました、 沢城みゆきです。

声の入った彼女も愛していただけるよう、 全力を尽くします。 テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 に、 どうぞご並走下さい！

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 主題歌アーティスト：LiSAコメント

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編。オープニングテーマ「明け星（あけぼし）」、

そしてエンディングテーマ「白銀（しろがね）」を担当します。

「紅蓮華」「from the edge」から「炎」を繋ぐ新たな言葉と音を、

大切なものを護るための刃を、 梶浦由記さんに託していただきました。

煉獄さんの想いと共に、 テレビ放送、 楽曲をお楽しみいただけますように。

テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編 主題歌アーティスト：Aimerコメント

テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編OP・EDを担当させていただきます。 Aimerです。 本当に嬉しく光栄です。

愛憎渦巻く夜の街・遊郭を舞台にますます熱を帯びる彼らの物語を、 毎週少しでも派手に彩れたら嬉しいです。 「残響散歌」「朝が来る」2曲ともに、 よろしくお願いします。

テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編

●放送情報

・10月10日（日）夜11時15分より放送

フジテレビ、 北海道文化放送、 岩手めんこいテレビ、 仙台放送、 秋田テレビ、 さくらんぼテレビ、 福島テレビ、 NST新潟総合テレビ、 長野放送、 テレビ静岡、 富山テレビ、 石川テレビ、 福井テレビ、 東海テレビ、 カンテレ、 TSKさんいん中央テレビ、 OHK岡山放送、 テレビ新広島、 テレビ愛媛、 高知さんさんテレビ、 テレビ西日本、 サガテレビ、 テレビ長崎、 テレビ熊本、 鹿児島テレビ、 沖縄テレビ

・10月16日（土）夜11時30分より放送

TOKYO MX、 BS11、 群馬テレビ、 とちぎテレビ

・10月18日（月）夜0時00分より放送

AT-X

・10月23日（土）夜9時00分より放送

アニマックス

●配信情報

・10月11日（月）夜0時00分より配信

ABEMA、 Amazon Prime Video、 auスマートパスプレミアム、 dアニメストア、 dアニメストア ニコニコ支店、 dアニメストア for Prime Video 、 dTV、 FOD、 GYAO!、 Hulu、 J:COMオンデマンド、 Netflix、 Paravi、 TELASA、 TSUTAYA TV、 U-NEXT、 アニメ放題、 アニメカ、 ニコニコ生放送、 ニコニコチャンネル、 バンダイチャンネル、 ひかりTV、 DMM.com、 GYAO!ストア、 milplus、 ビデオマーケット

・10月11日（月）昼12時00分より配信

HAPPY!動画

テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編

●放送情報

・12月5日（日）夜11時15分より放送

フジテレビ、 北海道文化放送、 岩手めんこいテレビ、 仙台放送、 秋田テレビ、 さくらんぼテレビ、 福島テレビ、 NST新潟総合テレビ、 長野放送、 テレビ静岡、 富山テレビ、 石川テレビ、 福井テレビ、 東海テレビ、 カンテレ、 TSKさんいん中央テレビ、 OHK岡山放送、 テレビ新広島、 テレビ愛媛、 高知さんさんテレビ、 テレビ西日本、 サガテレビ、 テレビ長崎、 テレビ熊本、 鹿児島テレビ、 沖縄テレビ

・12月11日（土）夜11時30分より放送

TOKYO MX、 BS11、 群馬テレビ、 とちぎテレビ

・12月13日（月）夜0時00分より放送

AT-X

・12月18日（土）夜9時00分より放送

アニマックス

●配信情報

・12月6日（月）夜1時00分より配信

ABEMA、 Amazon Prime Video、 auスマートパスプレミアム、 dアニメストア、 dアニメストア ニコニコ支店、 dアニメストア for Prime Video 、 dTV、 FOD、 GYAO!、 Hulu、 J:COMオンデマンド、 Netflix、 Paravi、 TELASA、 TSUTAYA TV、 U-NEXT、 アニメ放題、 アニメカ、 ニコニコ生放送、 ニコニコチャンネル、 バンダイチャンネル、 ひかりTV、 DMM.com、 GYAO!ストア、 milplus、 ビデオマーケット

※遊郭編第1話のみ夜1時からの配信となり、 第2話以降は毎週月曜日夜0時からの配信となります。

・12月6日（月）昼12時00分より配信

HAPPY!動画

【LiSA 最新シングル「明け星 / 白銀」リリース情報】

■商品タイトル：LiSA 20thシングル（両A面）「明け星 / 白銀」（ヨミ：アケボシ シロガネ）

※テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 オープニングテーマ・エンディングテーマ

■発売日：2021年11月17日（水）

■仕様・品番・価格

初回仕様限定盤[CD] VVCL-19４3 ￥1,320(税込)

期間生産限定盤[CD+DVD] VVCL-1944〜1945 ￥1,760(税込)

☆期間生産限定盤DVD内容：テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 ノンクレジットOP・ED映像収録

【シングル「明け星 / 白銀」収録楽曲】

M1：明け星（作詞：梶浦由記 作曲：梶浦由記 編曲：梶浦由記）

M2：白銀（作詞：梶浦由記 作曲：梶浦由記 編曲：梶浦由記）

M3：明け星 -Instrumental-

M4：白銀 -Instrumental-

M5：明け星 -TV ver.-

M6：白銀 -TV ver.-

☆「初回仕様限定盤（通常盤）」と「期間生産限定盤」のCD収録楽曲内容は同じとなります。

☆期間生産限定盤：テレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 ノンクレジットOP・ED映像収録DVD付

【Aimer 20th single 『残響散歌/朝が来る』リリース情報】

発売日：2022年1月12日（水）

商品仕様・価格・品番：

初回生産限定盤(CD+DVD) ￥1,760（税込）/ VVCL-1953-1954

通常盤(CD only) ￥1,320（税込）/ VVCL-1955

期間生産限定盤(CD+DVD・テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編描きおろしジャケット）

￥1,760（税込）/ VVCL-1956-1957

【スタッフ】

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン：松島晃

アニメーション制作：ufotable

【キャスト】

竈門炭治郎（かまど・たんじろう）：花江夏樹

竈門禰豆子（かまど・ねずこ）※：鬼頭明里

我妻善逸（あがつま・ぜんいつ）：下野紘

嘴平伊之助（はしびら・いのすけ）：松岡禎丞

煉獄杏寿郎（れんごく・きょうじゅろう）※：日野聡

宇髄天元（うずい・てんげん）：小西克幸

堕姫（上弦の陸）（だき）：沢城みゆき

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」、 煉獄の「煉」は「火＋東」が正しい表記となります。 フォント依存等で正しく表記できない場合がございますができる限り正しい表記をご使用頂けますようご協力お願い申し上げます。

テレビアニメ「無限列車編」公式サイト： https://kimetsu.com/anime/mugenresshahen_tv

テレビアニメ「遊郭編」公式サイト： https://kimetsu.com/anime/yukakuhen/

公式ツイッター：＠kimetsu_off

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable