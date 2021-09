大阪発の「出汁カレー」って何？ 東京＆大阪で食べたい絶品店をご紹介！

ベーシックからトレンドまで。食にまつわる用語を解説し、食べられるお店も紹介する『食べペディア』。今回は大阪発の「出汁カレー」について。その特徴とともに、東西の「食べログ カレー 百名店」で食べられる絶品の出汁カレーをご紹介!

【食べぺディア】和の文化とカレーが融合した『出汁カレー』

大阪発のトレンド「出汁カレー」とは?

「ジャパニーズ スパイス カリー ワッカ」の「出汁カレー」を含む3種のカレーを盛り合わせた「トリプル」 出典:Eileenさん

近頃、各地で食べられるようになってきた「出汁カレー」とは、大阪のスパイスカレーと、だし文化が融合して生まれた新たなカレーのこと。

昆布や鰹、牡蠣や煮干しなどの素材から取っただしと、スパイスやハーブを調和させた独自のカレーとして発展しているもので、明確な定義はないが、魚だし文化のあるスリランカカレーから広がっていったカレーであり、昔からあるおそば屋さんのカレーとは異なる。

大阪の人気カレー店が参加した東京でのカレーイベントや、大阪から東京へ移転した人気店「Japanese Spice Curry wacca(ジャパニーズ スパイス カリー ワッカ)」などの影響から、出汁カレーを出す店が徐々に広まっていったことで、大阪を飛び出し各地でトレンドになってきている。

せっかく出汁カレーを食べるなら、東西「食べログ カレー 百名店」で!

【東京】味変も楽しい! 和風だしの利いたキーマカレー「旧ヤム邸 シモキタ荘」

3種のキーマカレーをのせた「ぜんがけ」 出典:*あんこ*さん

東京・下北沢にある「旧ヤム邸 シモキタ荘」は、キーマカレーが人気の大阪・空堀商店街の「旧ヤム邸」が2017年にオープンした系列店。旧ヤム邸グループの特徴は、基本のルールはあれど、決まったレシピがほとんどなく店舗ごとにカレーの味が異なるところ。

こちらのカレーはスパイスやハーブのほかに、昆布、しいたけ、鰹などで取る和風だしと、隠し味に味噌や醤油などを使用した独創的な味わい。月替わりと日替わりのカレーがあり、和風だしベースの「ヤムカレースープ」が付いてくるので、お好きなタイミングでかけて味変しながら楽しんで。

<店舗情報>

◆旧ヤム邸シモキタ荘

住所 : 東京都世田谷区代沢5-29-9 ナイスビル 1F

TEL : 03-6450-8986

受賞・選出歴 :





【大阪】さらりと上品な魚介系和風出汁カレー「ボタニカリー」

「ポージョカレー」と鶏ガラスープで作る「ボタニカリー」をかけた「合がけ・ポージョ」 出典:crew_valueさん

大阪メトロ本町駅から徒歩5分ほどの場所にある「BOTANI:CURRY(ボタニカリー)」は、「食べログ カレー WEST 百名店」選出だけでなく、「The Tabelog Award」のBronzeを受賞したこともある名店。

こちらの海老の旨味が溶け込んだ「シュリンプカリー」とじっくり煮込んだチキンを使った「ポージョカレー」は、魚介系和風だしで仕上げるスープカリー。スパイスとハーブの使い方が巧みで、さらりとした上品な辛味を感じると評判だ。香りと味の変化をより楽しみたいなら、混ぜずに崩しながら食べ進めるのがおすすめ。

<店舗情報>

◆ボタニカリー

住所 : 大阪府大阪市中央区瓦町4-5-3 日宝西本町ビル 1F

TEL : 非公開

受賞・選出歴 :





文:平石紗代、食べログマガジン編集部

