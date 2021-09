新録吹替版『シャザム！』追加キャスト決定！サイン付き台本のプレゼントも

2019年4月に公開された『シャザム!』が約2年の時を経て、吹替キャストを一新した"新録"の日本語吹替版がザ・シネマで放送されることは以前お伝えしたとおり。このたび、その追加キャストが新たに発表された。

DCエクステンデッド・ユニバース(DCEU)の7作目の『シャザム!』は、"見た目は大人、頭脳は子供"というDCコミックスの異色ヒーローを描くアクション作品。今回の「ザ・シネマ新録版」では、ザッカリー・リーヴァイ扮するシャザムの声を『CHUCK/チャック』でザッカリー演じる主人公チャックの声を担当した草尾毅が吹き替える。

さらに、『CHUCK』からサラ・ウォーカー役の魏涼子、ジョン・ケイシー役の山野井仁、"ひげポックル"モーガン・グライムス役の粟野志門に続き、"おみごとキャプテン"やチャックが働く家電量販店《バイ・モア》のメンバーたちも参加!

■ローザ・バスケス(マルタ・ミランス)役 魏涼子(サラ・ウォーカー役)

■魔術師(ジャイモン・フンスー)役 山野井仁(ジョン・ケイシー役)

■ペドロ&ヒーローペドロ(ジョバン・アルマンド&D.J. コトローナ)役 粟野志門(モーガン・グライムス役)

■ヒーローフレディ(アダム・ブロディ)役 小野塚貴志(デヴォン・ウッドコム役)

■坂本くんぺい(ジェフ・バーンズ役)

■〆野潤子(アンナ・ウー役)

■高橋研二(ハリー・タン役/エメット役)

本作のヴィランであるDr.シヴァナ(マーク・ストロング)役には『キングスマン』『裏切りのサーカス』などマークの吹き替えでおなじみの加藤亮夫が演じる。そして、少年ビリー(アッシャー・エンジェル『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』『IT/イット』シリーズ)役は村瀬歩が抜擢された。

ザ・シネマ新録版プロデューサー 飯森 盛良

ザッカリーといえば海外ドラマ『CHUCK』の主人公チャック役。だから今回、ファンにはお馴染みの『CHUCK』声優陣に集まってもらいました。ただし、『CHUCK』同窓会はもちろんあくまで裏テーマ。内輪ウケではなく同作未見の人がまず楽しめる、あくまで『シャザム!』のための新録吹き替え版、吹き替え洋画の楽しみが詰まった正統派新録版を目指していますので、ご安心を。さらに、オフィシャル吹き替え版ではシャザム変身前の主人公少年の声は"シンジくん"でしたが、今回の我々の新録版では『ハイキュー!!』のお二人をお招きしました。お喜びください!

『シャザム!』【ザ・シネマ新録版】の吹替台本を抽選で20名様にプレゼント!

《ザ・シネマ 秋の吹き替え祭り》放送を記念して、スカパー!でザ・シネマをご契約した人※の中から、『シャザム!』【ザ・シネマ新録版】の吹替台本が抽選で20名にプレゼントするキャンペーンを実施。さらに、うち2名にはシャザム役の草尾ほか、豪華吹き替えキャストの直筆サイン入り台本が当たる。

応募締切:11月10日(水)23:59まで

応募条件:スカパー!サービス(CS227)・スカパー!プレミアムサービス(Ch.631)にて、「ザ・シネマ」の単チャンネルを下記申込期間内に新規ご契約頂いた方

申込期間:2021年9月1日(水)〜11月10日(水)

※11月10日(水)23:59時点で「ザ・シネマ」をご契約中であることが条件になります。

詳しくはザ・シネマの公式サイトをご確認ください。

『シャザム!』【ザ・シネマ新録版】はCSチャンネル「ザ・シネマ」にて11月7日(日)21:00より初放送。(海外ドラマNAVI)

『シャザム! 』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. SHAZAM! and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.