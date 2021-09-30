¤Ò¤í¤æ¤»á¤âÏÀÇË¤òÄü¤á¤¿´ßÅÄÊ¸Íº¿·ÁíºÛ¤ÏÌîÅÞ¥¥é¡¼¡¡·üÇ°¤Ï£³£Á¤ÎàÌµÃã¥Ö¥êá¡¡
¡¡ÏÀÇË²¦¤âÊò¤ì¤¿àÅ´¿ÍºËÁêá¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£²£¹ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°À¯Ä´²ñÄ¹¡Ê£¶£´¡Ë¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ç²ÏÌîÂÀÏº¹Ô³×Áê¡Ê£µ£¸¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃÏÌ£¡×¡ÖËÞ¿Í¡×¡ÖÄ¶¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃË¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë´ßÅÄ»á¤À¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÇÍÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤âÈùÆ°¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤ÏàÅ´¿Íµéá¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤âà·ù¤ÊÃËá¤¬Âè£±£°£°Âå¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¸µÁíÌ³Áê¡Ê£¶£°¡Ë¡¢ÌîÅÄÀ»»Ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¡Ê£¶£±¡Ë¡¢²ÏÌî»á¤È£´¿Í¤ÇÁè¤Ã¤¿ÁíºÛÁª¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÅÄÃæ¿¿µª»Ò»á¤¬¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¡¢¾®Þ¼·Ã»°»á¡¢³á»³ÀÅÏ»»á¤Î£³¿Í¤ò¡ÖÊÑ¿Í¡¢ËÞ¿Í¡¢·³¿Í¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢ÎáÏÂÈÇ¤Î¡ÖÊÑ¿Í¡Ê²ÏÌî»á¡Ë¡¢ËÞ¿Í¡Ê´ßÅÄ»á¡Ë¡¢·³¿Í¡Ê¹â»Ô»á¡Ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿´ßÅÄ»á¤Ï¿·Á¯Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¡¢ÃÏÌ£¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÁªÃæ¤Î²ñ¸«¤ä³Æ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤â¤µ¤ó¤¶¤ó¤³¤ÎÅÀ¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ»á¤ÏÁ´¤¯Æ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë´ÉÍý¿Í¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤«¤é¡ÖÃÏÌ£¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥¸¥ã¥Ö¤ò¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£ÌµÍý¤·¤Æ¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¤â»ä¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤«¤é¡Ö²¿¤ÇÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Í¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤ë¤â¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡£²þ³×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê´ßÅÄ»á¤Ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤âÏÀÇË¤ò¤¢¤¤é¤á¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¸«¤«¤±¤À¤±¤Ç¤âÇÉ¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ÊÑ¤Ê¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ä¤±¤ë¤È¤«¡×¤È¤Ê¤²¤ä¤ê¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ÇÄù¤á¤¿¤¬¡¢´ßÅÄ»á¤Ï¡Ö¤´»ØÅ¦¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¹©É×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ»á¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤éÅÜ¤ë¤«¡¢¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤À¤±¤É´ßÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤¢¤Î´¶¤¸¤Ç¼õ¤±Î®¤¹¡£¹ñ²ñ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃËÂåÉ½¤äÏ¡çÖ¤µ¤ó¤¬ÄÉµÚ¤·¤Æ¤â¤Î¤ì¤ó¤ËÏÓ²¡¤·¡£ÌîÅÞ¤ÏÁêÅö¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¿·ÁíºÛ½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¤âÄ«Æü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤«¤é¡Ö²ñ¸«»þ´Ö¤¬£³£°Ê¬¤Ç¤ÏÃ»¤¤¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤´¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤¿¤ÀÁ´¤¯»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ï¸½¼Â¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎ§µÁ¤ËÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¥«¡¼¥×¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë´ßÅÄ»á¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤âàÅ´¿Íá¤È¸À¤ï¤ì¤¿¸Î°á³Þ¾ÍÍº¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö´ßÅÄ»á¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤³¤½àÀ¯³¦¤ÎÅ´¿Íá¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±µÄ°÷¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ò¹ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤È¤Ï¡¢Ä«¤Þ¤Ç°û¤ß¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¸ø²È½¸ÃÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹¨ÃÓ²ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢Æð¼å¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¹Ý¤Î¥Ï¡¼¥È¤È´ÎÂ¡¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¡Ö£³£Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¡¢ËãÀ¸ÂÀÏººâÌ³Áê¡¢´ÅÍøÌÀÅÞÀÇÄ´²ñÄ¹¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£¸å¤Î³ÕÎ½¿Í»ö¤äÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢£³£Á¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç°ì´ÝÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ä¤Þ¤¸¤á¤µ¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö´ßÅÄ»á¼«¿È¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æþ³Õ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¶áµÄ°÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¦¥ï¥µ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÆþ³Õ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢à¿ÈÂÎ¸¡ººá¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡´ßÅÄ»á¤Î¿Í»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£