サム・ライミ監督が、『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』でカムバックするアルフレッド・モリーナのドクター・オクトパスを支持している。モリーナ演じる愛すべきキャラクターは、ライミが監督した2004年の公開映画『スパイダーマン2』に初登場した。SYFY WIREのインタビューで、モリーナ扮するお馴じみのヴィランが復活したことについて聞かれ、ライミが映画のアニメーション(特殊効果)を称賛していたという。

ライミは、「素晴らしかったよ。見栄えが良くてアニメーションも最高だ。予告編のものはパペットではないと思う。私がドクター・オクトパスを撮影したときは、オクトパスの触手にはパペットとアニメーションを使ったからね。だけど、(予告編の)アニメーションは自然でパワフルだったし、オリジナルのコスチュームを使っていたのも気に入ったよ。きっと素晴らしい映画になるだろうね」とコメントしていた。

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』は12月17日に全米公開の予定で、ジョン・ワッツが監督を務める。ライミは、2022年3月に全米公開される『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』の監督としてマーベルにカムバック。この作品はライミにとって、トビー・マグワイアが主演した『スパイダーマン』3部作に続く、マーベル・コミックスを基にした4番目の映画となる。

SYFY WIREが、『ドクター・ストレンジ』の続編に関する詳細を明かせるかどうか質問したが、ライミは、「スタジオは私に何も言わせないだろう。ダメだろうね……。申し訳ない」と答えていた。

11月12日より、Disney+で「Marvel Cinematic Universe Special」が配信されるため、スパイダーマンのファンになるには良いタイミングではないだろうか。

