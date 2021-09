過去に見たことがない航空機らしき物体が撮影された映像が話題を呼んでいます。映像はTikTokに掲載されたのち、TwitterやRedditなどを経由して拡散していますが、正体がなんなのかははっきりとはわかっていません。

Mysterious Stealthy Shape That Resembles Future Fighter Concepts Spotted At Radar Test Range (Updated)

https://www.thedrive.com/the-war-zone/42480/mysterious-stealthy-shape-that-resembles-future-fighter-concepts-spotted-at-radar-test-range

Something interesting testing at the Helendale Radar Cross Section Facility : SpecialAccess

https://www.reddit.com/r/SpecialAccess/comments/pt8qnc/something_interesting_testing_at_the_helendale/

映像の一部はこんな感じ。投稿者のRuben Hofs氏はあくまでTikTokに投稿された映像を発見した人で、本人が撮影したわけではありません。

The video: pic.twitter.com/Unhq9lsHwE— Ruben Hofs (@rubenhofs) September 22, 2021

写っているのは、トレーラーで運ばれていく物体。撮影者か撮影者の近くにいる人物が「あれは何?」のような発言をしているのが聞こえます。

撮影された場所は映り込んでいる風景から、ロッキードマーチンのヘレンデールレーダー断面積施設だとのこと。

Coincidentally, this morning I stumbled upon a very interesting tiktok video of an unknown shape on a flatbed trailer. The scaffolding in the background got my interest and this appears to be the Helendale Radar Cross Section Facility. Also, this does not seem to resemble the pic.twitter.com/Yo9WcKrDkQ— Ruben Hofs (@rubenhofs) September 22, 2021

so-called polecap used for calibration purposes. So if it isn't that, then what is it... @TheAviationist @Aviation_Intel #OSINT— Ruben Hofs (@rubenhofs) September 22, 2021

レーダー断面積施設を利用するときは機体を天地逆さまにするので、写真を逆さまにしたこの姿が正しいそうです。

RCS facility means it's likely upside down pic.twitter.com/cDTHPtUFpY— Kevin (kevinmc.eth) (@atomic_startup) September 22, 2021

ニュースサイトのThe Driveでは、当該機体は次世代制空戦闘機(NGAD)の概念を複数含むものであると指摘。一方で、撮影されたのが請負業者などの目にもさらされる明るい時間の屋外であることから、機密性はそこまで高いものではないと推測しています。

なお、軍事ジャーナリストのスティーブ・トリンブル氏がこの映像をアメリカ空軍航空戦闘軍団のマーク・ケリー司令官に見せると「何が写っているかわからない」と答えたあと、トリンブル氏のノートPCを20秒ほどだまって見つめていたとのこと。トリンブル氏は、ケリー司令官が「混乱と感心のはざまにあった」ように見えたそうです。

I showed this to Gen Mark Kelly, Air Combat Command chief. His immediate reply was that he had no idea what it was. And then he took my laptop and stared at it for about 20 seconds. His expression was (WARNING: my impression) somewhere between confused and impressed. https://t.co/XY1MN3nYzV— Steve Trimble (@TheDEWLine) September 22, 2021