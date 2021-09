『グッド・ドクター』フレディ・ハイモア、極秘結婚していた！

映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ベイツ・モーテル』などに出演し、現在は医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で主人公ショーン・マーフィーを演じるフレディ・ハイモアが極秘に結婚していたことがわかった。米E!Onlineなど複数メディアが報じている。

現地時間9月27日(月)に放送された米ABCのトーク・バラエティ番組『Jimmy Kimmel Live!』に、『グッド・ドクター』シーズン5のプロモーションでゲスト出演したフレディ。司会のジミー・キンメルは彼の左薬指に輝く金の結婚指輪に気づき、フレディに質問。彼は結婚したことを認めた。

現在29歳のイギリス出身のフレディ、お相手は同じイギリス人だというが、その名前などは明かさなかったが、今回結婚していたことを発表した理由を語った。

「面白いことに、この指輪をしてからというもの、みんなに結婚しているのかと聞かれるようになったんだ。それで、はっきりさせておこうと思ったんだよ。アメリカではするようだけど、僕はトークショーのソファの上で飛び跳ねたりして、興奮した気持ちを表すつもりはないのだけどね。でも、僕は(こう落ち着いて見えても)イギリス人として表現できる最高に幸せを感じているよ。とても素晴らしい女性と結婚したんだ。だから、とても幸せだよ」と、2005年にトーク番組『The Oprah Winfrey Show』に出演したトム・クルーズ(『ミッション:インポッシブル』)が、当時ケイティ・ホームズとの結婚で興奮を抑えきれずにソファに飛び乗った瞬間を交えて答えた。

フレディはまた、結婚生活でよく使われるある言葉を使うのは好きではないと述べた。「例えば、"既婚者"という言葉はとても古い感じがするし、"私の妻"という言葉はとても独占欲が強いように聞こえるんだ。だから、そういう言葉を実際には使っていないけど、ただ指輪を指して、"これを見て、自分で判断を下してください"と言っているんだ」

それを受けてジミーは、妻が"私の夫"と言ってもいいのかと聞くと、フレディはまだためらっているようで、「その方が少しは聞こえがいいね。ただ、"私の妻"というのはどうかな」と答え、ジミーは「そうだね、少し気楽になったほうがいいよ」と言う。フレディは笑いながら、そのジョークを受け止めていたが、「まだ結婚して間もないからね。アドバイスありがとう」とコメントした。

フレディ、ご結婚おめでとう!

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター 名医の条件』(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.