世界的な人気を誇るアクションフィギュアをもとに映画化され、ハイテクガジェットや特殊マシンを駆使し世界を守る最強の戦闘エキスパートチーム「G.I.ジョー」と、世界支配を目論む悪の組織「コブラ」の戦いを描き、全世界でメガヒットを記録したアクション映画シリーズ最新作『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』(10月22日公開)より、日本だけのコラボソングと8大キャラクターの怒とうのアクションがさく裂する、日本オリジナル予告「忍者大戦篇」が解禁となった。

【動画】『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』究極予告ー忍者大戦篇ー

この「忍者大戦篇」は、スネークアイズの声を担当する木村昴と音楽クリエイターギルドバンド<月蝕會議>が『G.I.ジョー:漆黒のスネークアイズ』のためだけに結成したSPECIAL音楽ユニットNINJAKAIGIのプロモーション・テーマ・ソング「STEALTH DIVE」をフィーチャー。

スネークアイズの原作コミックで幕を開ける映像は、疾走感あふれるサウンドに乗せて、8人のメインキャラクターが続々登場。ノンストップ&NEW LEVELのアクションを畳みかける。

ラリー・ハマのコミックに導かれて登場するのは、漆黒のスネークアイズ(ヘンリー・ゴールディング)、嵐影/ストームシャドー(アンドリュー・小路)、反逆者/鷹村(平岳大)、くのいち/暁子(安部春香)、コブラ/バロネス(ウルスラ・コルベロ)、G.I.ジョー/スカーレット(サマラ・ウィーヴィング)、武の師範/ハードマスター(イコ・ウワイス)、忍の師範/ブラインドマスター(ピーター・メンサー)、そして嵐影の頭領/千(石田えり)の姿も。アクション監督を務めた谷垣健治によるノンストップの刀剣アクションに目が釘付けになること必至だ。

本作では、刀と銃を武器に戦い「G.I.ジョー」最強の戦闘能力を持つシリーズ人気No.1でありながら、漆黒のマスクで正体を隠し、これまで謎に包まれてきた忍者ヒーロー“スネークアイズ”の誕生秘話が明らかになる。

