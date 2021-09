『NCIS：ニューオーリンズ』スコット・バクラ、次回作は『タイムマシーンにお願い』のリブート版!?

今年5月に幕を閉じた『NCIS:ニューオーリンズ』で主人公ドウェイン・プライドを演じたスコット・バクラが、自身が主演し、1980〜90年代にかけて放送されたSF冒険ドラマ『タイムマシーンにお願い』をリブートする話し合いが行われていると明かした。米Deadlineが伝えている。

『タイムマシーンにお願い』は、米NBCで1989年より5シーズンにわたって放送された人気シリーズ。6つの博士号を持つ天才科学者のサム・ベケットが、クォンタム・リープ(量子跳躍)という原子のエネルギー準位が瞬間的に変位する現象を利用してタイムトラベルを繰り返し、その時代の人々を助ける冒険が描かれる。スコット・バクラはサム役で主演した。

スコットは、『フルハウス』のダニー役で知られるボブ・サゲットのポッドキャスト番組「Bob Saget's Here For You(原題)」に出演し、『タイムマシーンにお願い』が復活する可能性について語った。

「現在、そのリブートについてかなり具体的な話し合いが持たれているんだ。どんな作品になるのか、誰が手掛けるのかもわからないけどね。何年も知的財産権が混乱していたし、今、その整理がついているのかどうかもわからない。その点は常に最大の壁となっている」

リブートの可能性はあるが、解決しなければならない問題もあるというが、スコットは時々クリエイターのドナルド・P・ベリサリオとリブートについて話をしているとも続けている。「いつも彼は、"君とディーン(サムの相棒アルバートを演じたディーン・ストックウェル)のことを考えずに脚本は書けないよ"って言うんだ。だから僕は、"僕とディーンのことを考えながら、君の番組の脚本を書いてよ。そこに書き出すんだ。もし君にアイデアがあるなら、ただ書いてみるんだよ。間違いなく素晴らしいものになるだろう"って答えている。そのアイデアが、どんなものかはわからないけどね」

果たして、『タイムマシーンにお願い』のリブートが実現するに至るのか、今後の動向に注目しておきたい。(海外ドラマNAVI)

