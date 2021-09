『FBI:特別捜査班』スピンオフ、『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』がDVDリリース

犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』のスピンオフで、重要指名手配リストに名を連ねる凶悪な逃亡犯を追う捜査官たちの活躍を描く『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』のDVDリリースが決定した。

『LAW & ORDER』や『シカゴ』シリーズといった人気フランチャイズ作品を生み出してきた、ヒットメーカーのディック・ウルフが手掛ける『FBI:特別捜査班』のスピンオフで、FBIの最重要指名手配(英語で"Most Wanted")リストに名を連ねる凶悪犯罪者を追う"指名手配特捜班"の活躍を描く『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』。

本作の大きな特徴は、犯人が確実に判明している状態から捜査が始まること。犯人の分析、逃亡場所の断定、巧みな偽装工作を見抜き、驚きの手段で逮捕に至る。そして、多く犯罪者が連続的に殺人を犯す傾向を持つことから、チームは常に相手の先を読み、さらなる犠牲者が出ることを何としても阻止すべく犯人確保に全力を注ぐ。時間との闘いを強いられるからこそスピーディーな捜査が繰り広げられる。



FBIの指名手配特捜班を率いるジェス・ラクロイは元軍人の妻をアフガニスタンで亡くし、幼い娘を育てるシングルファーザー。「オレは、犯行の動機が知りたい」というのが彼の口癖。犯行手口よりも、犯人の背景を徹底的に調べ上げ、時には犯人が抱える心の痛みにまで接近する。

そんなラクロイをリスペクトし、常に冷静に事実を追い正確に任務を果たす役割を担うのが4人の優秀なメンバーたち。元陸軍兵のケニー・クロスビー、NYPDから異動したシェリル・バーンズ、勝ち気な分析官ハナ・ギブソン、そしてラクロイの亡き妻の兄クリントン・スカイ。

ある日、医師のブロックが帰宅すると妻が撃たれて倒れていた。ブロックは侵入者を殺し、どういうわけか妻にもとどめを刺し逃した。ラクロイたちは、彼が処方箋を売って逃亡資金を稼ごうとしていることを突き止めるが...。

ラクロイを演じるのは、『NIP/TUCK ハリウッド整形外科医』でブレイクし、映画『RED/レッド』や『ファンタスティック・フォー』で知られるジュリアン・マクマホン。また、映画 『クジラの島の少女』でヒロインを演じ、当時最年少でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたケイシャ・キャッスル=ヒューズがハナ役に扮する。その他、ケニー役でケラン・ラッツ(『トワイライト』シリーズ)、シェリル役でロキシー・スターンバーグ(『エメラルドシティ』)、クリントン役でナサニエル・アルカン(『アメリカン・アウトロー』)が出演する。

全米のドラマ視聴者数ランキングで、トップテンの常連である本家を凌ぐ順位も記録し人気の高さを証明した『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』。全米では9月からシーズン3の放送がスタート。そして、スピンオフ第2弾となる『FBI: International(原題)』も放送され、拡大する"FBI"シリーズへの期待が高まる。





『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』

12月8日(水)より

DVDレンタル開始 Vol.1-7

DVD-BOX 10,780円(税込)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『FBI:Most Wanted〜指名手配特捜班〜』© 2021 Universal Television, LLC and CBS Studios Inc. All Rights Reserved. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.