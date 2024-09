どの“コスモス”が好き？【心理テスト】答えで分かる「あなたの人生に不要なモノ」

秋になり、コスモスが咲き乱れる美しい季節がやってきました。お花屋さんや道端で見かけると思わずホッコリしますよね。そこで今回は、コスモスを飾りたい入れ物から「あなたの人生に不要なモノ」を診断するテストをご紹介します。

Q.コスモスを飾るならどれを選ぶ?

A:ガラスの一輪挿しB:茶色のかごC:白い花瓶D:ホーローのピッチャー

あなたはどれを選びましたか? さっそく結果をみてみましょう。

この心理テストでわかるのは?

あなたの人生に不要なモノ

心理学では、コスモスは寒くなる時期から咲き始めることから“我慢強さ”や“忍耐力”を象徴する花と考えられています。そして、それを飾るために必要な入れ物は、“本来不必要な我慢を強いているもの”を投影します。そのため、選んだ答えから「あなたの人生に不要なモノ」が明らかになるのです。

A:「ガラスの一輪挿し」を選んだあなたに不要なモノは……心身に溜まった毒

この答えを選んだ人は元々、ムダなものはあまり持たないミニマリストでしょう。ただ、ここ最近はおこもり生活が続き、知らぬまに心身にいろいろなものを溜め込んでしまったみたい。

ですが、これ以上ため込んでいるとフットワークが悪くなり、人生が停滞しかねません。

よって、まず手放すべきは“ストレスによる買い物や過食”。イライラしたら物を買ったり、食べたりするのでなく、体を動かすようにしましょう。それならお金もかからないうえに、心や体に溜まった毒も排出できて一石二鳥の効果があるはず。

B:「茶色のかご」を選んだあなたに不要なモノは……周囲への気遣い

これを選んだあなたは、人当たりがよく、とてもよい人のようです。いつも笑顔で周囲に対して気遣いを忘れない……そんなあなたにはおそらく“敵”と呼ぶような人はいないでしょう。

それは素晴らしいことですが、人のために頑張りすぎて自分のことが疎かになっていませんか? 仕事や勉強の遅れを取り戻すことは簡単にできるものの、心が疲れてしまってはどうにもなりません。

あなたは普通にしていても、人によい影響を与えられるタイプ。だからこそこれ以上、人に気遣う必要はないはずですよ。

C:「白い花瓶」を選んだあなたに不要なモノは……固定概念

“花を飾るもの”と言われて、迷わず王道の花瓶を選ぶあなたは、誠実で良くも悪くもまっすぐな人と言えます。マジメで嘘がつけない性格だけに、どんなことにも一生懸命に取り組むタイプでしょう。

それはもちろん、社会人として良いことであり悪いことではありません。ただ、あまりにキチンとしすぎて、発想や行動が煮詰まりがちなのも事実なはず。

そんなあなたの人生に不要なモノは、固定概念。“こうするのが当たり前”という考えを手放すことで、想定外の楽しい未来が幕を開けるでしょう。

D:「ホーローのピッチャー」を選んだあなたに不要なモノは……リミッター

あなたは、ユニークな発想やアイディア力の持ち主。センスもよく、周囲から憧れられることも多いかもしれません。

そんなあなたの人生に不要なモノは、リミッター。というのも、あなたは素晴らしい才能や能力をたくさん持っているのに、意外に小心でなかなか行動できない一面もあるようです。

誰しも失敗やミスに対する恐怖はありますが、それを乗り越えた先に輝く未来が待っているもの。“自分にはムリ”、“できっこない……”という自らが課したリミッターを手放せば、人生はもっと楽しく充実したものになるはず。

身軽になって幸せを引き寄せよう

幸運はスペースがないと入ってこないという話を聞いたことはありませんか? 実際、パンパンに詰まった箱には何も入れられませんよね。

だからこそ幸せになりたいのなら、まずはいらない物を捨てることが大切。それはリアルなモノだけではありません。

今回紹介したテストを参考にして、上手に身辺をスッキリとさせ、幸せを引き寄せてみてくださいね。

月風うさぎ(つきかぜうさぎ)占術研究家&心理テストクリエイター。学生時代、友人に頼まれてやった占いが当たると大評判になり、占い師を志す。干支、西洋占星術、血液型、心理テスト、数秘術、手相、タロットなど、様々な占術をコラボさせたオリジナル占いが得意。著書「キラッ 妖精の心理テスト」(ポプラ社)、「商談は「名字の相性」で決まる 〜ビジネスで使える姓名判断〜」(impress QuickBooks)など。現在1羽のやんちゃなうさぎ()と同居中。

©John Snelling/gettyimages©Iryna Kaliukina/shutterstock©All for you friend/shutterstock©Marie C Fields/shutterstock

※ 2021年9月28日記事作成

文・月風うさぎ