季節はすっかり秋を迎え、旬の食べ物を楽しむ人も多いだろうが、海外では食べ物がきっかけで殺人に発展した事件がいくつか起きた。

アメリカ・ニューヨーク州で、当時26歳の母親が当時4歳の息子が卵を床に落として割ったことに腹を立て、息子を殴り殺したと海外ニュースサイト『Pulselive Kenya』などが2018年5月までに報じた。報道によると、母親は息子と自身の恋人と一緒に暮らしていたという。恋人は息子の父親ではないと見られている。

​>>25歳女、毒入りチキンで元恋人を殺害しようとするも宅配ドライバーの息子が誤って食べ死亡<<​​​

ある日、母親は息子に食べ物を求められたが、母親は食べ物を与えることを拒否した。空腹だった息子は食べ物を手に入れるため、自らキッチンへ行き冷蔵庫を開けた。冷蔵庫の中には卵があったが、息子は卵を食べようと手に取るも、床に落として卵を割ったそうだ。なお、母親が普段から息子に食べ物を与えないことがあったかどうかは不明だが、息子に対するなんらかの虐待行為がこれまでにもあったことが確認されている。

母親は息子が卵を割ったことに腹を立て、自宅にあったほうきをつかんでほうきの柄の部分で息子を何度も殴り、殺害した。母親が息子に暴力を振るっていた当時、恋人は外出中だったが、外出先から帰宅した恋人が床で動かなくなっている息子を発見。恋人がすぐに救急隊に連絡し、息子は病院に運ばれたが病院で死亡が確認されたそうだ。その後、女は逮捕され、女には17年の刑務所行きが言い渡された。

パキスタンでは“パン”が原因で娘を殺害した父親がいる。

パキスタン・パンジャーブ州で、うまくパンを焼けなかったという理由で、父親が当時12歳の娘を殺害したと海外ニュースサイト『The Express Tribune』などが2016年10月までに報じた。父親の年齢は不明である。報道によると、娘はロティと呼ばれるパキスタンでよく食べられている円形のパンを焼いていたという。娘がどのような失敗をしたのか、もしくはしていなかったのか詳細は不明だが、父親は娘が焼いたパンを見て完璧でないと腹を立てた。父親は娘に腹を立てると、娘を殴って殺害したという。

父親は娘を殺害すると、娘の遺体を自宅近くの病院付近に遺棄。その後、警察が遺体を発見した。警察は父親を容疑者とし、父親を取り調べたが、父親は「娘は食べ物を買いに出てから帰ってこなかった。誘拐された可能性がある」と言った。しかし、その後の警察の調べで、父親が娘を殺害したことが明らかになり、父親は逮捕されたそうだ。父親には死刑と50万パキスタンルピー(約32万円)の罰金が言い渡されたという。なお、父親の犯行時、母親などほかの家族がその場にいたのか、事件にほかの家族が関与していたのかどうかは不明だが、娘の兄が遺体の遺棄する際に手を貸した疑いがあるとして娘の兄も逮捕されている。娘の兄の年齢は明かされていない。

アメリカでは、ハンバーガーが長年連れ添った夫婦の絆を壊したようだ。

アメリカ・フロリダ州で、ハンバーガーを作らなかったという理由で、当時78歳の夫が当時71歳の妻を殺害したと海外ニュースサイト『NBC 6』などが2013年1月までに報じた。報道によると、夫は妻にハンバーガーを作るように言ったが、妻は拒否したという。妻が拒否したことで夫は激怒。夫はキッチンに行き、キッチンの引き出しからナイフを取り出して妻を刺し殺したという。なお、2人は結婚して52年になる熟年夫婦だった。52年間の中で夫が妻に暴力を振るったことがあったという報道もある。

夫は殺害を隠蔽するため家を荒らして、強盗に入られたかのように見せかけ、警察に強盗が自宅に押し入り妻が殺されたと通報した。警察が現場検証を行ったが、警察は夫の犯行を疑った。警察が夫を取り調べると、夫は自らが妻を殺害したと自供。警察によって夫は逮捕された。

食べ物を囲むことで会話が弾むなど、食べ物はプラスの効果をもたらすことが多いが、稀ではあるものの時に殺人が起こるようなきっかけになってしまうこともあるようだ。記事内の引用について

