2021年のThe Last of Us Dayを祝して、 HBOのドラマ版『The Last of Us』の画像が初公開され、そこにはペドロ・パスカル演じるジョエルとベラ・ラムジー演じるエリーが、 同名のPlayStation独占タイトルで有名になった終末後の世界にいる姿が収められている。

顔を見ることこそできないものの、『The Last of Us』のファンだけでなく新規の方でも、こうしたキャラクター達が実写版ドラマで脚色されるイメージが掴めるだろう。

この画像からは、一見しただけでは気付かない情報も見えてくる。ジョエルとエリーの衣装やバックパックはゲームに非常に忠実であり、「The Last of Us」シリーズのディレクターであるニール・ドラックマンを始め、ドラマを手掛けるチームがかなり配慮していることが分かる。 ​

ニール・ドラックマンはと言うと、Twitterでも画像を公開し、こう語っている。「セットで衣装を全て身に着けた彼らを初めて見た時、『まあああああじかよ!ジョエルとエリーじゃねえか!』って感じだったよ。ノーティードッグの「The Last of Us」のHBOドラマ版は全速前進だ!もっと色々見せられるのが待ちきれない(プロジェクト一同より!)Happy #TLoUDay(The Last of Us Day)!!!」

遠くには墜落した飛行機も見えるが、シーズン1のプロットの一部となるのか、単にこの世界の恐ろしさを見せるための背景なのかは定かではない。1作目の『The Last of Us』には飛行機が出てくるシーンはないため、このキャラクター達を探求する新たなストーリーとなるのかもしれない。

ドラマのシーズン1は2013年発売のゲーム『The Last of Us』を元にするが、一部のエピソードでは「大きく異なる」と以前語られていた。このストーリーがどう語られるのか正確なことはあまり分かっていないが、テス、マーリーン、トミー、サラなどを演じる役者はすでに分かっている。大変興味深いことに、ゲーム『The Last of Us』でトミーの声優を務めたジェフリー・ピアースはドラマにも登場するが、トミー役ではないようだ。

ドラマ版「The Last of Us」の脚本兼プロデューサーのクレイグ・マジンは本作が全10話構成だと認めている。これらのエピソードは決して安くはなく、各話の制作費は1000万ドル(約11億円)以上とも報じられている。

「The Last of Us」シリーズについては、初代『The Last of Us』のリメイクが開発中との噂なども報じられている。