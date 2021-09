お笑いトリオ・3時のヒロインが24日、オンラインで行われた映画『ピーターラビット2/バーナバスの誘惑』ブルーレイ&DVD発売記念イベントに登場した。

【写真】ウサギ顔に見える?大胆ボディでウサ耳付けた3時のヒロイン

ウサ耳を付けて登場したゆめっちとかなで。福田麻貴から「ウサ耳を付けておりますけど…」といじられると、ゆめっちは「めちゃくちゃ、かわいくない? リアルなモフモフ感」とにっこり。

そんな2人を見て福田は「どっちが似合っていますか?」と尋ねると、そろって「私です!」とドヤ顔。かなでは「私の方が似合っている」、ゆめっちは「見て。元々、生えていたみたいに似合うでしょ?」とアピールした。

そんな中でかなでは「私は結構ね、ウサギ顔って言われるの」と発言すると、福田から「どこがやねん!」と鋭いツッコミが。それでも「えっ!? マジで言われるの。鼻がウサギっぽいねと言われる」と説明する姿に福田は「もうね、顔以外の部分がウサギじゃなさすぎるから、全然気づいていなかったわ…」と困惑していた。

ピーターラビットは、1893年9月4日に、作者ビアトリクス・ポターが友人の息子である5歳の少年ノエルにあてて書いた絵手紙がはじまりとなり誕生。その後、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月、全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から『ピーターラビットのおはなし』として刊行。世界110ヶ国35ヶ国語で翻訳され、シリーズ累計発行部数は全世界で2億5000万部を超えるベストセラーとなり、2022年には絵本出版から120周年を迎える。

(C)2021 Columbia Pictures Industries, Inc., 2.0 Entertainment Borrower, LLC and MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved. PETER RABBIT and all associated characters TM & (C) Frederick Warne & Co. Limited.