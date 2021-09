タイドラマ『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』と『Theory of Love[特別編]:スタンド・バイ・ミー』の全13話が10月1日(金)から、動画配信プラットフォームのTELASA(テラサ)にて見放題配信が開始される。これを記念し10月1日(金)深夜3時00分~4時00分に、テレビ朝日にて関東ローカルとはなるが、『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』の第一話が地上波初放送されることが決定した。

『Theory of Love/セオリー・オブ・ラブ』 (c)GMMTV Company Limited

同作品は映画制作を専攻する学生たちの物語で、ハリウッド映画やタイ映画をモチーフにしている、片思いの切なさや苦しさを描く感涙必至のラブストーリー。タイを代表する制作会社GMMTVに所属する通称「四天王ペア」の「OffGun」ことオフ・ジュンポンとガン・アタパンが主演を務める。

