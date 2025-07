ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「エルサ」と「アリエル」のドレスをモチーフにした、ディズニーデザイン「靴下2柄セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「靴下2柄セット」エルサ/アリエル

© Disney

価格:790円(税込)

サイズ:16〜18

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

憧れのヒロイン達のドレスをモチーフにデザインされた靴下。

履き口がふわふわタッチのバレエシューズ風など、こだわりデザインの2柄セットです。

足元を目にするたびに笑顔になれる可愛らしさで、普段使いから、通園や通学時にも活躍してくれそう!

デザインは「エルサ」と「アリエル」の2種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』に登場する「エルサ」デザインの靴下セット。

パステル調のふんわりとしたカラーがフェミニンな雰囲気☆

それぞれ「エルサ」らしい色使いや、モチーフが散りばめられています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインの靴下。

くすみがかったグリーンとピンクの2色セットで、落ち着いたカラーなのでコーディネートにも合わせやすそう◎

グリーンにはヒトデや貝がらなどの海のモチーフが、ピンクは貝がらのネックレス風の模様も施されています。

足元からトータルに愛らしく装えるオシャレな靴下。

「エルサ」と「アリエル」のドレスをモチーフにした、ディズニーデザイン「靴下2柄セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エルサとアリエルのドレスがモチーフ!ベルメゾン ディズニー「靴下2柄セット」 appeared first on Dtimes.