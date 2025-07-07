¥¨¥ë¥µ¤È¥¢¥ê¥¨¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö·¤²¼2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤È¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö·¤²¼2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö·¤²¼2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×¥¨¥ë¥µ¡¿¥¢¥ê¥¨¥ë
© Disney
²Á³Ê¡§790±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§16¡Á18
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×
Æ´¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÃ£¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿·¤²¼¡£
Íú¤¸ý¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¿¥Ã¥Á¤Î¥Ð¥ì¥¨¥·¥å¡¼¥ºÉ÷¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2ÊÁ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
Â¸µ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤«¤é¡¢ÄÌ±à¤äÄÌ³Ø»þ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡ª
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤È¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥¨¥ë¥µ
© Disney
¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·¤²¼¥»¥Ã¥È¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥ëÄ´¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ù
¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤é¤·¤¤¿§»È¤¤¤ä¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¥¢¥ê¥¨¥ë
© Disney
¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î·¤²¼¡£
¤¯¤¹¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î2¿§¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¤Ê¤Î¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¡ý
¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¥Ò¥È¥Ç¤ä³¤¬¤é¤Ê¤É¤Î³¤¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ï³¤¬¤é¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹É÷¤ÎÌÏÍÍ¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¸µ¤«¤é¥È¡¼¥¿¥ë¤Ë°¦¤é¤·¤¯Áõ¤¨¤ë¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê·¤²¼¡£
¡Ö¥¨¥ë¥µ¡×¤È¡Ö¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö·¤²¼2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥¨¥ë¥µ¤È¥¢¥ê¥¨¥ë¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö·¤²¼2ÊÁ¥»¥Ã¥È¡× appeared first on Dtimes.