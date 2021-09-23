¡ÈÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡É¤Ë¤´¤ÞÌý¤ò¤¿¤é¤¹¤È·ã¤¦¤Þ¡Á¡ªTKG¤ÎÌµÅ¨¥¢¥ì¥ó¥¸4Ï¢È¯
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡È¤æ¤È¤êOL¡É¤â¤Á¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¼«¿æ¸¦µæ¤ä¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø¤æ¤È¤êOL¤ÎËèÆü¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¥ë¡¼¥ë ¥³¥ó¥í¤Ê¤··ã¤»¤Þ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤â¹¬¤»¡Ù¤¬¡¢KADOKAWA¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤½¤³¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢ËèÆü³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¼«¿æ¡×¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Á¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢Æü¡¹¤òË»¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë30¡Á40Âå½÷À¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢TKG¡ÊÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥Ø¥È¥Ø¥È¤ÎÆü¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¡¢½÷»ÒSPA!¤Ë½ÐÄ¥·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨ºàÎÁ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1¿ÍÊ¬¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ªÊÆ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ä¤½¤¦¤À¡¢Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
¡¡1Æü¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªÈè¤ìÅÙMAX¤ÊÆü¡£¼«¿æ¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¤±¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤¯¤Î¤¹¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢²È¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ÈÍñ¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡ª ¡¤´¤Ï¤ó¤ò²¹¤á¤ë¡£¢Íñ¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤À¤±¡£Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥µ¥µ¥Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤éÌÀÆü¤Î¤¿¤á¤ËÁá¤¯¿²¤é¤ì¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì»þ´ü¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÉáÄÌ¤Ê¤Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤´¤ÞÌý¤ò¤¿¤é¤¹¤Î¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£±ö¡ß¤´¤ÞÌý¤â¥ª¥Ä¤ÊÌ£¤À¤·¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ÈÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤·Æþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤éÇ»¸ü¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯TKG¤Ë¡ª ¾¯¤·ìÔÂô¤·¤¿¤¤Æü¤Ï¡¢¥·¥é¥¹¤ä¤ª¤«¤«¡¢¥¢¥Ü¥«¥ÉÄÒ¤±¤Ê¤É¡È¶ñ¡É¤ò¤Î¤»¤ì¤ÐËþÂÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£¥Ø¥È¥Ø¥È¤ÊÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÎäÅà¤´¤Ï¤ó¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¥¹¥È¥Ã¥¯¤â¡Ö¥¢¥Ü¤¿¤ÞÐ§¡×
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¡¡¡¥¢¥Ü¥«¥É1/2¥³¤ò¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢°Ê²¼¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥ÉÄÒ¤±¡×¤òºî¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¡¡¡¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡ËÂç¤µ¤¸1
¡¡¡¡¡¦¤ï¤µ¤Ó¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¢¡¡¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¤ÈÍñ²«1¥³Ê¬¡¢¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡£
¡ÒPOINT¡Ó
¥¢¥Ü¥«¥ÉÄÒ¤±¤Ï¡¢ÇÜÎÌ¤Ç1¸ÄÊ¬ºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿²¤«¤»¤ÆÀ÷¤ßÀ÷¤ß¤Ë¡£
¢¡Ç»¸ü¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡Ö¥«¥ì¡¼Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡×
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢Íñ 1¥³¡¢ÏÂÉ÷ðùÎ³¤À¤· ¾®¤µ¤¸1/2¡¢¥«¥ì¡¼Ê´ ¾®¤µ¤¸1/2¡Ê¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢¡¾¯¤·ìÔÂô¤·¤¿¤¤Æü¤Ë¡Ö¥·¥é¥¹Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¡×
¡Òºî¤êÊý¡Ó
¤´¤Ï¤ó¤Ë¡¢Íñ 1¥³¡¢¤·¤é¤¹¡Ê¹¥¤¤Ê¤À¤±¡Ë¡¢¤´¤ÞÌý ¾®¤µ¤¸1/2¡Ê¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´À°¡Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸1 ¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Í¥®¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª
¡ã¥¤¥é¥¹¥È¡¦¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿¤â¤Á¡ä¡Ú¤â¤Á¡Û
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿ÍÄ¶¡£ÀéÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤æ¤È¤êOL¡Ê26¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢·ã¤»¤Þ¥³¥ó¥í¤Ê¤·¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¼«¿æ¸¦µæ¤¬¿Íµ¤¡£Instagram¡§¤â¤Á ¤ª¤¨¤«¤¥ì¥·¥Ô@__mo_chi