NIKE SB(NIKE Skateboading)による、アニメ『機動戦士ガンダム UC』からインスピレーションを受けたスニーカー「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンク ハイ」と「NIKE SB x バンシィ ダンク ハイ」が発売される。

【ガンダム UC×Nike SB、堀米雄斗選手がガンダムに搭乗するアニメもヤバいの画像・動画をすべて見る】

併せて公開された特別ビジュアルには、東京五輪スケートボード金メダリストの堀米雄斗さんと世界的なプロスケーターのポール・ロドリゲスさんがパイロットスーツを身に纏った姿が描かれている。

また、両名がガンダムに搭乗している姿が描かれたアニメーション動画も公開された。

【画像】NIKE SB×機動戦士ガンダム UC

ガンダム×スケボー、異色すぎるスニーカー

「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンク ハイ」

「NIKE SB x バンシィ ダンク ハイ」

カスタマイズを楽しむプラモデルの特徴や、スケートボードでもステッカーを一般的に貼るということから、ナイキのマーク・スウッシュのデカールを取り外し可能となっている「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンク ハイ」と「NIKE SB x バンシィ ダンク ハイ」。

既存のスニーカー「ダンク ハイ」のデザインに新しいパネルとレイヤーが追加され、ユニコーンガンダムとバンシィの奥行きや複雑な印象が再現されたデザインとなっている。

両スニーカーのカラーリングは劇中に登場する「ユニコーンガンダム」と「ユニコーンガンダム2号機 バンシィ」のデストロイモードをイメージしており、ホワイトとアマリロ(イエロー色の一種)の「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンク ハイ」、サンダーブルーとメタリックゴールドの「NIKE SB x バンシィ ダンク ハイ」が目を惹く色味だ。

価格はともに13200円(税込)。一部のNIKE SB取扱スケートショップで9月24日(金)より、「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンク ハイ」と「NIKE SB x バンシィ ダンク ハイ」が発売。「NIKE SB x ユニコーンガンダム ダンクハイ」は9月27日(月)よりアプリ・SNKRSでも発売される。

可能性の獣、ガンダムUC!





「ユニコーンガンダム」と「ユニコーンガンダム2号機 バンシィ」はアニメ『機動戦士ガンダムUC』に登場する機体。「ユニコーンガンダム」はお台場のダイバーシティ東京にある実物大の立像としても有名だ。

頭部のツノ部分が閉じたユニコーンモードと呼ばれる真っ白な状態から、角がV字に開き赤く発光するデストロイモードへ変形するという変わった仕様を持つ。

劇中では可能性の獣とも呼ばれ、ガンダムシリーズ最強クラスの性能を見せつけた。

©創通・サンライズ|Nike, Inc. All rights reserved. Illustrated by TENJIN