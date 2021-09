『スター・トレック：ディスカバリー』シーズン3がDVDリリース！シリーズ放送55周年を記念したスチールブックも

『宇宙大作戦』の約10年前を舞台に繰り広げられる人気SFドラマシリーズ『スター・トレック:ディスカバリー』。そのシーズン3のBlu-ray&DVDリリースが決定! DVD同時にレンタルも開始となる。さらに、オリジナルTVシリーズ放送55周年を記念して、『宇宙大作戦』のコンプリートBOXや劇場映画のリマスター版、新作アニメのDVDも発売される。

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3では、未来となる32世紀が舞台。ディスカバリーのクルーたちは、果たして連邦崩壊の未来を回避できるのか...。今回発売となるBlu-ray及びDVDには、製作の舞台裏やキャストのインタビューなど2時間を超えるファン垂涎の映像特典が収録されている。



ストーリー

32世紀に到着したバーナムは、1年遅れで到着したUSSディスカバリーと合流する。未来では31世紀に起きた"大火"と呼ばれる銀河全体に及ぶダイリチウム結晶の爆発によって惑星連邦が崩壊、地球やバルカン星などの多くが連邦から離脱していた...。

前シーズンに続き、3エピソードにわたってジョナサン・フレイクスが監督を担当する。バーナム役のソネクア・マーティン=グリーン(『13の理由』)らは続投。ゲストとして『ザ・フライ』『マップ・トゥ・ザ・スターズ』などの監督としても名高いデヴィッド・クローネンバーグが宇宙艦隊の科学者役で出演している。

さらに今回、『宇宙大作戦』の初放送から55周年を記念し、全シーズンのブルーレイ20枚組をスチールブック仕様でリリース! 劇場版初期4作品も4K UHDで登場、ブルーレイも新たにリマスターされる。ほか、コメディアニメとなる新作『スター・トレック:ローワー・デッキ』も合わせてリリースとなる。

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3 DVDリリース情報

12月8日(水)Blu-ray&DVDリリース

・Blu-ray-BOX【4枚組】 14,080円(税抜12,800円)

・DVD-BOX【7枚組】 10,780円(税抜9,800円)

・レンタルDVD Vol.1〜7 同時リリース

その他DVDリリース情報

■11月26日(金)リリース

『宇宙大作戦』シーズン1〜3 コンプリートBlu-ray BOX スチールブック仕様 23,100円(税抜21,000円)

『スター・トレック』I-IV4 ムービーコレクション 4K ULTRA HD+ブルーレイ 19,800円(税抜18,000円)

■12月8日(水)Blu-ray&DVDリリース

新作アニメ『スター・トレック:ローワー・デッキ』

・Blu-ray 7,480円(税抜6,800円)

・DVD 6,380円(税抜5,800円)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン3 TM & (c) 2021 CBS Studios Inc. STAR TREK and related marks aretrademarks of CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks ofCBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.