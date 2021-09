プリンにチーズケーキを重ねた新感覚スイーツ！ 創立90周年を迎えた「モロゾフ」から新商品が誕生

2021年8月に創立90周年を迎えた洋菓子メーカー「モロゾフ」から、アニバーサリーイヤーを祝して新商品「プリンとチーズケーキ」が誕生。リッチなプリンととろけるチーズケーキが絡み合う、新感覚のスイーツ!

8月に創立90周年を迎えた洋菓子メーカー「モロゾフ」。アニバーサリーイヤーを祝して、新商品「プリンとチーズケーキ」が誕生した。

カスタードプリンと、ふわっととろけるなめらかなチーズケーキを組み合わせた「プリンとチーズケーキ」(486円)。

モロゾフ伝統のガラス容器入りで、ベースは卵がリッチなカスタードプリン。その上に、北海道産クリームチーズとマスカルポーネチーズを使用した、とろけるような食感のチーズケーキをトッピング。食べ進めていくほどにプリンとチーズケーキが絡み合い、至福のハーモニーを奏でる。

限定店舗で順次展開しており、展開期間&店舗一覧は公式HPより確認できる。

リッチなプリンととろけるチーズケーキが絡み合う、長年愛される日本を代表する洋菓子メーカーの新感覚スイーツを味わってみてはいかが?

※価格は税込

<店舗情報>

◆モロゾフ 大丸東京店

住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 大丸東京店 1F

TEL : 03-3213-8660



※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:中西彩乃 写真:お店から

