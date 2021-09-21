º£¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¡Ä¤À¤±¤É¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤ÏÍ×Ãí°Õ¡ª¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖNG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¡×4Áª
OK²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯How-to
NG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢OK²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¸·Áª¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤¬¤Á¤ÊÌÜ¤Î²¼¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤»¤Ä¤Ä¤âÈ©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¼Á´¶¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤â¤Î¤è¤ê±ð¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤ÎÊý¤¬ÌÜ¸µ¤ò¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Æ·¤â¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨È´¤±´¶¤â½Ð¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥é¥á¤ÏÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥·¥ï¤ò°ÌÜÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ú¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ê¤É¤òÅ»¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¼µ¤Î¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¥¢¥¤¥º¡¡¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¡ô7 SHIMMER¡ÊÀÇ¹þ5,060±ß¡Ë
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡£Á¡ºÙ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¤Îµ±¤¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ê¤Ä¤Ä¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀèÃ¼¤ò·Ú¤¯Àí¤é¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅÉ¤ë¤È´ÊÃ±¤Ë¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥¿¥¤¥×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼¡¤«¤é¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤NG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚNG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¡¡Û¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òÅ»¤¦
¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤¬²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ç¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òÅ»¤¦¤È¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¥¯¥Þ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤òÅ»¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾å¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤Ç¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ò²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅ»¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÌÜ¿¬Â¦4Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚNG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¢¡Û¥¢¥¤¥Û¡¼¥ë¤ËÅ»¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤è¤ê¤â¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤òÅ»¤¦
¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤è¤ê¤â²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ËÅ»¤¦¥«¥é¡¼¤¬¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë½Å¿´¤¬¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Î²¼¤¬¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Û¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤ËÅ»¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚNG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯£¡Û¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤òÅ»¤¦
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤ò¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤È´¥Áç¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¸¤Þ¤ºÉÔ¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¡¢Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ñ¡¼¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚNG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤¡ÛÂÀ¤¯Æþ¤ì¤ë
¥«¥é¡¼Áª¤Ó¤ÏOK¤Ç¤â¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤¬NG¤À¤ÈÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬ÂÀ¤µ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤òÂÀ¤á¤ËÆþ¤ì¤ë¤È°ÌÜÎ©¤Á¤·¤¿¤ê¡¢¾å¤Þ¤Ö¤¿¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤Ï²¼¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¾Ê¬ÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷»Ò¤¬Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦NG²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤òOK¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¼«Ê¬¤Î²¼¤Þ¤Ö¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤è¤ê¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£