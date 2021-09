最近では年の差婚もそれほど珍しいことではなくなったが、アメリカから19歳の女性が61歳の男性と結婚したという驚きのニュースが飛び込んできた。自分たちよりも年上の相手を紹介された女性の両親は、大反対して警察に通報してしまったという。だが一目惚れだったという2人は、周囲の目を気にすることなく愛を深めているようだ。『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米カリフォルニア州モデスト出身のオードリー・シャイアン=スマイリー・ムーンさん(Audrey Cheyenne-Smiley Moon、19)とケヴィンさん(Kevin、61)が知り合ったのは、2020年1月のことだった。

マッチングアプリ「Badoo」で知り合った2人は、チャットでお互いのことを話して仲を深めていった。憲兵隊員であるオードリーさんは、退役軍人だったケヴィンさんの話に次第に惹かれていったという。

自身でも年齢のわりに大人びていると明かすオードリーさんは、思いやりがなく自分勝手な同年代の子とは正反対の性格というケヴィンさんについて「彼は私のソウルメイトです。親友でもあり、生涯の恋人でもある夢のような人と出会えるとは思っていませんでした」と語る。

そして数か月間チャットを続けた2人は、お互いの気持ちが同じであることを確かめ、同年7月に初めて対面してキスを交わした。

オードリーさんは「ケヴィンに会うときはワクワクしていましたが、緊張もしていました。彼は私の顔を両手で包み込み、ファーストキスをしました。彼は今でも初めて会った時のことを情熱的に話してくれます。一目惚れだったと2人とも思っていますよ」と当時を振り返った。

42歳差の2人だが、ともにこれまで年齢差のある恋愛をしてこなかったという。オードリーさんは「2人で全てのことを話し合いましたし、私にはケヴィンがとてもハンサムに見えますよ。育み続ける私たちの愛が、関係を素晴らしく完璧なものにしているのです」と話しており、2人にとって年齢差など些細なことだったようだ。

ケヴィンさんはオードリーさんと出会う前、結婚して2人の子どもに恵まれており、19年間家族と共に過ごしていたが離婚した。マッチングアプリに登録したことについて「若い女の子を探していたのではなく、30〜50歳くらいの話し相手を探していました。オードリーのプロフィールが表示されるはずは無かったのですが、何かがプロフィールを見て『いいね』をするように私に言ったのです」と運命的な出会いを振り返る。現在16歳と23歳になったケヴィンさんの子どもたちは、オードリーさんとの関係を応援してくれているという。

オードリーさんは付き合い始めた当初、ケヴィンさんとの関係を家族に隠していた。というのもオードリーさんの両親は38歳と43歳であり、ケヴィンさんの方が年上であったことが気掛かりだったのだ。しかし隠していることが次第にストレスとなり、同年8月に打ち明ける決意をした。

「私たちは自分たちのことを良くない方法で伝えてしまったので、家族はケヴィンに会うことに大反対でした。彼と一緒に出かけている時に家族にメールを送りましたが、家に戻ると警察官が外で待っていたんです。」

オードリーさんが予期していた通りの展開になってしまったが、ケヴィンさんもこうなることを予想していたのか、誠意を持ってこの問題に向き合った。

3日間、毎日オードリーさんに会いに実家へ通ったというケヴィンさんに対し、オードリーさんの家族は毎回怒鳴りつけていたという。

「私の家族は、彼が私を愛することがどれほど恐ろしいことなのかと伝えるためにできること全てをしていました。それでもケヴィンは、どれだけ私のことを心から愛しているのかを証明したのです。」

ケヴィンさんが根気強くオードリーさんの家族と向き合った結果、オードリーさんの家族は次第に態度を軟化させていき、ケヴィンさんのことを慕ってくれるようになったそうだ。

しかし結婚については納得していなかったようで、オードリーさんとケヴィンさんは駆け落ちして今年の8月1日にネバダ州にある小さなチャペルでささやかな結婚式を挙げた。

ついにゴールインした2人だが、オードリーさんは仕事の関係で現在中東に滞在しているため離れて暮らしており、来年にケヴィンさんが退職してから一緒に住み始める予定だという。

将来の生活について、2人は新居を構え赤ちゃんを授かり、ケヴィンさんが専業主夫として生活していくことを目標にしている。

「私たちはただ一緒にいて、二度と離れることがないようにしたいのです。私たちは子どもを授かりたいとも考えていますが、今はタイミングを見計らっています。現状ではこうした生活を夢見ることは難しいですが、いつかは実現できると信じています。」画像は『The Mirror 2021年9月17日付「‘I married my 42 year age gap love after my family called the police on him’」(Image: Jam Press/@audrey_smiley_moon041002)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)