ÀäÌÇ´íµ¡¥Ú¥ó¥®¥ó¡¢¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ìÂçÎÌ»à Æî¥¢
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡ÛÆî¥¢¥Õ¥ê¥«±è´ßÄ»ÊÝ¸îºâÃÄ¡ÊSANCCOB¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÆîÉô¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¹Ù³°¤Î³¤´ß¤Ç¡¢ÀäÌÇ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó63±©¤¬¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»à¤ó¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡SANCCOB¤Î½Ã°å»Õ¡¢¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡ÊDavid Roberts¡Ë»á¤Ï¡Ö¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÌÜ¤Î¼þ¤ê¤Ë¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿º¯¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¶Ë¤á¤ÆÄÁ¤·¤¤»öÎã¤Ç¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä»á¤ÏAFP¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ï¥Á¤Î»à³¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î»à³¼¤Ï17Æü¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¶á¹Ù¤ÎÄ®¥µ¥¤¥â¥ó¥º¥¿¥¦¥ó¡ÊSimonstown¡Ë¤Î¥³¥í¥Ë¡¼¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥Ë¡¼¼þÊÕ¤Ï¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¡¢¥±¡¼¥×¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤âÀ¸ÂÖ·Ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¹ñÎ©¸ø±à´ÉÍý¶É¡ÊSANParks¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»à³¼¤Ï²òË¶¤Î¤¿¤áSANCCOB¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤¬»à°øÄ´ºº¤Ë²ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÄÂÎ¤Ë¥Ï¥Á¤Ë»É¤µ¤ì¤¿º¯¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æî¥¢¥Õ¥ê¥«±è´ßÉô¤ÈÅçÉô¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥±¡¼¥×¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡ÊRed List¡Ë¡×¤ÇÀäÌÇ¤Î´í¸±¤¬¹â¤¤¡Ö´íµ¡¡ÊEN¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦µðÂçÉ¹»³¤Î¿ÊÏ©¤Ë¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î°ìÂçÈË¿£ÃÏ¡¢¾×ÆÍ¤¹¤ì¤Ð¤Ò¤ÊÀ¸Â¸¤Î´íµ¡
¡¦ÁÇ¼ê¤Ç¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¡ª ÅÔ²ñ¤Î¥Ï¥Á¤ÈÁã¤òµß¤¦ÊÝ¸î³èÆ° ¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢
¡¦Æ°²è¡§¥Ú¥¿¥Ú¥¿¥Ú¥¿¡ÄÌîÀ¸¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¹ÔÎó¤òÀ¸ÇÛ¿® ÅÔ»ÔÉõº¿Ãæ¤Î¹ë