Áä¥±³Ù¤ÇÍîÀÐ¡¢ÃË½÷4¿Í¤ò¥Ø¥ê¤Çµß½õ¡¡1¿Í¤±¤¬¡¡ÃÏ¿Ì±Æ¶Á¤«
¡¡ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÁä¥±³Ù¡Ê3180¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÅÐ»³Ãæ¡¢ÍîÀÐ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ä¹Ìî¸©·Ù¤Ï20Æü¸áÁ°¡¢ÃË½÷4¿Í¤ò¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á60Âå¤ÎÃËÀ¤ÏÍîÀÐ¤¬Åö¤¿¤Ã¤ÆÉ¨¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
ÁøÆñ¼ÔÈ¯¸«¤Ë¹×¸¥¡¡·Ù»¡¸¤¤Ë´¶¼Õ¾õ
¡¡¸©·ÙÂçÄ®½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Áä¥±³Ù¤ÎËÌ³ùÈøº¬¡ÊÉ¸¹âÌó2900¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÇÍîÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÕ¶á¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÇñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿3ÁÈ¤ÎÃË½÷6¿Í¤«¤é¡Ö¥ë¡¼¥È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Èµß½õÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï20ÆüÄ«¡¢¤³¤Î¤¦¤Á°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î50¡Á60Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤ò¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÈÎ©Àî»Ô¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö»Ô¤Î30¡Á50Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤Ç²¼»³Í½Äê¡£6¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ³ùÈøº¬¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â19Æü¤ËÍîÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢ÅìµþÅÔËÅç¶è¤Î60ÂåÃËÀ¤¬º¸É¨¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¸©·Ù¤Î¥Ø¥ê¤Çµß½õ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍîÀÐ¤Ï´ôÉì¸©Èô驒ÃÏÊý¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú·§Ã«¹ë¡Û