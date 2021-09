¡Úº£½µ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î³¤³°¥É¥é¥Þ¡Û¡ØÊÛ¸î»Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢SFÄ¶Âçºî¡Ø¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ª

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はルーク・エヴァンスが主演を務め、高視聴率を記録したクライムサスペンスドラマやApple TV+のSF超大作『ファウンデーション』、最終章を迎える『弁護士ビリー・マクブライド』などがスタートとなる。お見逃しなく!

9月22日(水)

『親愛なる白人様』シーズン4(Netflix)

アフロフューチャリズム的かつ90年代風のミュージカルイベントを描く『親愛なる白人様』のファイナルとなるシーズン4。

パンデミック後のそう遠くない未来から、ウィンチェスター大学での最後の年、キャラクターたちのその後の人生を決定づける大切な時期を振り返ることに。時として、前に進むための唯一の方法は、あの頃に戻ってみることかもしれないからだ。

『Jaguar/ジャガー』(Netflix)

のクリエイター、ラモン・カンポスとジェマ・R・ネイラが再びタッグを組む新シリーズ。

舞台となるのは、第二次世界大戦後に何百人ものナチスが逃亡していた1960年代のスペイン。マウトハウゼン強制収容所に入れられながらも、何とか生き延びた若きスペイン女性イサベル・ガリードは、ヨーロッパで最も危険な男として知られるバッハマンを探している。あるとき、彼女は同じ使命を背負った人々の存在を知り、正義の実現を求めて組織に加わることに。

9月24日(金)

『ファウンデーション』(Apple TV+)

傑作SF小説を映像化した大注目のApple TV+オリジナルドラマ。

銀河帝国の崩壊を予測した天才科学者のハリ・セルダン博士は、来るべき暗黒時代に備え、その予測を信じる者たちと共に文明の未来を守るため"ファァウンデーション"を設立。しかし、帝国の支配者らは激怒し"ファァウンデーション"の活動を抑え込もうとする――。

キャストに名を連ねるのは、ジャレッド・ハリス(『ザ・クラウン』)、リー・ペイス(『ホルト・アンド・キャッチ・ファイア 制御不能な夢と野心』)、リア・ハーヴィ(『レ・ミゼラブル』)、テレンス・マン(『センス8』)ら。

『ロスト・イン・オーシャン 消えた大陸』(Hulu)

『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』や『ペーパー・ハウス』のクリエイターとしても知られるヒットメイカーのアレックス・ピナとイバン・エスコバルが手掛けるスペイン発のサバイバル海洋ミステリー。

ある実験の失敗により起きた地球規模の惨劇で、一夜にしてほとんどの大陸が海に沈んでしまった世界に取り残された20名の若者と船員たちの未知の航海を描く。陸地は消え、船が彼らの唯一の拠り所となる中、何万という鳥の襲来、海水温度の 急上昇など異常現象が次々と襲い掛かる。

『弁護士ビリー・マクブライド』シーズン4(Amazon Prime Video)

実力派俳優ビリー・ボブ・ソーントンが主演を務める『弁護士ビリー・マクブライド』の最終シーズン。

ドラマの原題『Goliath』は旧約聖書に登場する巨人兵士ゴリアテを意味し、酒に溺れる日々を送っていた敏腕弁護士のビリー・マクブライドが、巨大な敵(ゴリアテ)を相手に新たな訴訟事件に立ち向かっていく姿がサスペンスフルに描かれる法廷ドラマ。シーズン4には、J・K・シモンズ(『カウンターパート/暗躍する分身』)、ブルース・ダーン(『ヘイトフル・エイト』)、ジェナ・マローン(『トゥー・オールド・トゥー・ダイ・ヤング』)らが新キャストとして登場する。

『真夜中のミサ』(Netflix)

のクリエイター、マイク・フラナガンによるホラー作品。

ミステリアスでカリスマ的な神父が島にやって来て以来、小さな町に奇跡的な出来事や予言じみた不気味な事件が起こり始める――。出演者はケイト・シーゲル(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)、アナベス・ギッシュ(『X-ファイル』)、サマンサ・スローヤン(『グレイズ・アナトミー』)ら。

9月25日(土)

『グルメ探偵ヘンリー』(AXNミステリー)

サンフランシスコが舞台のグルメ・ミステリー。

主人公ヘンリー・ロス(ディラン・ニール(『ARROW/アロー』)は、サンフランシスコの飲食業界の誰もが知る、料理コンサルタント。世界中を飛び回り、料理のアドバイスをする傍ら、人気ブログ「グルメ探偵」も書いている。とある料理教室にゲスト講師として登壇したヘンリーは、そこでワーカホリックな刑事であり、年頃の娘を持つシングル・マザーでもあるマギー・プライス(ブルック・バーンズ『メルローズ・プレイス』)と出会い、殺人事件とは無縁だった彼が捜査に巻き込まれていく。

9月26日(日)

『ペンブルックシャー・マーダー 21年目の真実』(WOWOW)

実在する連続殺人犯ジョン・クーパー(現在は終身刑で服役中)が起こした未解決殺人事件に挑む刑事たちの挑戦を描き、今年1月に英ITVで放送され、高視聴率をマークした話題のサスペンスドラマがついに日本上陸!

2006年、ロンドン警視庁からウェールズの地方警察に転勤したスティーヴ・ウィルキンス警視(ルーク・エヴァンス『エイリアニスト』)は、小さな町ペンブルックシャーで1989年に起きた休暇中の夫婦が殺された事件が未解決と知り、再捜査を開始する。当局は当時、クーパーという男性を第一容疑者にしたが、証拠不十分で起訴していなかった。そんなクーパーは他に窃盗・暴行などの事件で有罪となり、刑務所に収監されている。ウィルキンスは最新の科学捜査が真相究明に役立つと考え、署内で特捜チームを結成。すると1985年に起きた殺人事件にもクーパーが関与していた可能性が浮上する―。

(海外ドラマNAVI)



