Koki¡¤½é¼ç±é¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¤Ç°ì¿ÍÆóÌò¡ÖÉÔ°Â¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¡×¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤â
¡¡¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤ÎKoki¡¤¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬²ò¶Ø¡£ËÜºî¤¬½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëKoki¡¤¤Ï¡¢Éã¤¬ÂæËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òËèÄ«¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Øµí¼óÂ¼¡ÙKoki, ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡ËÜË®½é¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ø¸¤ÌÄÂ¼¡Ù¡Ø¼ù³¤Â¼¡Ù¤ËÂ³¤¯À¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Î¡Ö¶²ÉÝ¤ÎÂ¼¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¡£ËÌÎ¦¤Ë¼Âºß¤¹¤ëºÇ¶§¤Î¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Koki¡¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢17ºÐ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦ÁÕ²»¤È¡¢¤½¤ÎËå¡¦»í²»¤ÎÆóÌò¡£ÁÕ²»¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼«Ê¬¤ËËå¤Î»í²»¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢2¿Í¤¬Î¥¤ìÎ¥¤ì¤ËÊë¤é¤¹¿¿Áê¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Èµí¼óÂ¼¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶²¤ë¤Ù¤ÈëÌ©¤È´÷¤Þ¤ï¤·¤¤É÷½¬¤¬¤Þ¤È¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡Øµí¼óÂ¼¡Ù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Koki¡¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥â¡¼¥É¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç¥Û¥é¡¼¤¬¸«¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥Û¥é¡¼¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¡ÖºÇ½é¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¼ç±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ë¼ç±é¤¬Ì³¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±éµ»¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¡¢ËÜºî¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¥Û¥é¡¼¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖºÇ½é¤Ë²¾ÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Û¥é¡¼¤ÎÉôÊ¬¤â¤É¤ó¤É¤óÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡¢Í§¾ð¡¢»ÐËå¤Îå«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤¿ÆóÌò¤È¼«¿È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ä°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂæËÜ¤òºÇ½é¤ËÆÉ¤ó¤À»þ¡¢ÁÕ²»¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£²¿¤¬²¿¤Ç¤â»í²»¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦å«¤Î¿¼¤µ¤ä¡¢É½¤Ç¤Ï¾¯¤·¥¯¡¼¥ë¤Ç¤âÃæ¿È¤Ï¾ðÇ®Åª¡¢´¶¾ðÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡£»í²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¿ÍÆóÌò¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤¬ÇÜÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ê2¿Í¤ò¡Ë¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡Î¾¿Æ¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂæËÜ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢Éã¤«¤é¡ÖEnjoy and do your best¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ìÆü¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ï±é¤¸¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÊÌ¿Í¤Î¡¢Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÊ¤¬½Ð¤Æ¥«¥á¥é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî½Ð±é¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Êª»ö¤ÎÂª¤¨Êý¤È¤«Ì£Êý¤È¤«´¶¤¸Êý¤¬¤¹¤´¤¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¶¿å´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö´¶¾ð¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ì¸À°ì¸À¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡¡±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤â½é¸ø³«¡£Koki¡¤¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ò¸ß¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î»£±Æ¤òÈà½÷¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤ËÈà½÷¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢À¶¿åÁÈ¤È¤Î¿¼¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£