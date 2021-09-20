Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡¢ÈþµÓ¤âÎï¤·¤¤¡ª¡¡¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ªÞ¯Íî¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤ä¡×¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡¢ÈþµÓ¤âÎï¤·¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ä¹Ã«Àî¤¬¡ÖA few days ago¡×¡Ê¿ôÆüÁ°¡Ë¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¸µ¤Ï¹õ¤ÈÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤ªÞ¯Íî¤Ê»Ñ¤ò¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤Ê¶À±Û¤·¤Ë¼«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨åºÎï¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÉ¨¾å15¥»¥ó¥Á¡¢¤ª¸«»ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£°úÍÑ¡§¡ÖÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kyoko.hasegawa.722¡Ë