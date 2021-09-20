£±£°£°Ëü±ß¤Ç´Ç¸î»Õµá¤à¡¡¿·³ã¡¦º´ÅÏ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉÂ±¡»ö¾ð
¿·³ã¸©¤ÎÎ¥Åç¡¢º´ÅÏÅç¤ÇÍ£°ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¸üÀ¸Ï¢º´ÅÏÁí¹çÉÂ±¡¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°åÎÅÊø²õ¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤ëÃæ¡¢Á´Åç¤ò´É³í¤¹¤ëº´ÅÏ»Ô¤Ï¡¢Æ±ÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯Â¨ÀïÎÏ¤Î´Ç¸î»Õ¤ò¶ÛµÞÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÉÂ±¡¤À¤¬¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¤È»Ô¤¬»ÙÅÙ¶â¤È¤·¤ÆÁí³Û£±£°£°Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¹¤ë¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë»ÙÅÙ¶â¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ±¡Ä¹¤Ë°åÎÅ¸½¾ì¤Î¸½¼Â¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
´Ç¸î»Õµá¤à
Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÞÀ¼À´µ¤ä½Å¾É¤Î´µ¼Ô¤ò£²£´»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ëµÞÀ´üÉÂÅï¤ä¡¢µßµÞÉÂÅï¤Ç£³Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´Ç¸î»Õ¤ò£µ¿ÍÄøÅÙ¡£¾É¾õ¤¬µÞÊÑ¤¹¤ë¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢£´£µºÐÌ¤Ëþ¤Ç¸©³°ºß½»¡¢º´ÅÏÁí¹çÉÂ±¡¤Ë£²Ç¯°Ê¾å¶ÐÌ³¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸©³°ºß½»¤ò¾ò·ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Ê¸©Æâ¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¡£
½¢¶È¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤Ë¤Ï»ÙÅÙ¶â¤È¤·¤ÆÅö½é£·£°Ëü±ß¤ò»Ùµë¤·¡¢£³Ç¯Â³¤±¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë£³£°Ëü±ß¤ò»Ùµë¡£»ÙµëÁí³Û¤Ï£±£°£°Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÉÂ±¡»ÜÀß¤Î¸«³ØÎ¹Èñ¤È¤·¤ÆºÇÂç£µËü±ß¡¢ÌÌÀÜ¤Î¸òÄÌÈñ¤È¤·¤ÆÆ±£³Ëü±ß¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£Æ±ÉÂ±¡¤ÏÊÝ°é±à¤¬´°È÷¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤ÎÌÌÅÝ¤ò£²£´»þ´Ö¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
»Ô°åÎÅÂÐºö²Ý¤Î¶â»ÒÁï²ÝÄ¹¤Ï¡Ö£··î¤«¤éÊç½¸¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±þÊç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤È¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£ÅÔ²ñ¤ÎÉÂ±¡¤è¤ê¶ÐÌ³¤Ï³Ú¤Ç¡¢À¸³è¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£º´ÅÏ¤Î°åÎÅÊø²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤«ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¿½¹þ´ü¸Â¤ÏÍèÇ¯£³·î£±£µÆü¤Þ¤Ç¡£¿½¹þÍÑ»æ¤ÏÆ±»Ô¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ê£ã£é£ô£ù¡¥£ó£á£ä£ï¡¥£î£é£é£ç£á£ô£á¡¥£ê£ð¡¿¡Ë¤«¤é¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£
ÉÂ±¡¤Î¼Â¾ð
º´ÅÏ»Ô¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×£µ£´¿Í¡£º£Ç¯£··î¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Àª¤¤¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æ±·î¤À¤±¤Ç£³£°¿Í¤Î´¶À÷¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£
ÅçÆâ¤Î´¶À÷¼Ô¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëº´ÅÏÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¤Ï£··îÃæ½Ü¡Á£¹·î½é½Ü¤Þ¤Ç¡¢£´ÃÊ³¬¤¢¤ëÉÂ±¡¤ÎÂÐ±þ¥ì¥Ù¥ë¤ò¡¢Ê¿¾ï»þ¤Î¿ÇÎÅÂÎÀ©¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£±¡×¤«¤é¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤òÉß¤¤¤¿¡£
¥Õ¥§¡¼¥º£²¤Ç¤Ï¡¢±ä´ü²ÄÇ½¤Ê¼ê½Ñ¤äÆþ±¡¡¢¸¡ºº¤Ï±ä´ü¡£»ÀÁÇÅêÍ¿¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ÷¤¨¡¢¥³¥í¥ÊÀìÍÑÉÂÅï¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿£µ£°¾²¤ò£²£°¾²°Ê²¼¤Ë¸º¤é¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ´£³£°£°¾²¤ÇÆþ±¡´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âà±¡²ÄÇ½¤Ê´µ¼Ô¤òÁá¤á¤ËÂà±¡¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¿ô¤ò£²£³£°¿Í¤Ë¸º¤é¤¹¡£
Æ±ÉÂ±¡¤Îº´Æ£¸¼£ÉÂ±¡Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê´µ¼Ô¤¬½Å¾É²½¤·¡¢¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£±¿Í¤Î´Ç¸î»Õ¤¬ÉÕ¤¤ÃÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ç¸î»Õ¤ÎÌë¶Ð¤ÏÄÌ¾ï¡¢£³¿ÍÂÖÀª¤À¤¬¡¢½Å¾É´µ¼Ô¤¬£±¿Í½Ð¤ë¤È£´¿ÍÂÖÀª¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£½Å¾É¡¢ÃæÅù¾É´µ¼Ô¤¬¤³¤ÎÀè½Ð¤½¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»öÁ°¤ËÆþ±¡´µ¼Ô¤ò¸º¤é¤·¡¢½Å¾É´µ¼Ô¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´Ç¸î»Õ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º´Æ£»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö±¡¤Ç¤Ï¡¢½Å¾É¤ÈÃæÅù¾É¤Î´µ¼Ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç£±£±¿Í¤Þ¤Ç¤·¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·Ú¾É¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤»¤¤¤¼¤¤£¹¿Í°Ê²¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Æ±ÉÂ±¡¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ë´Ç¸î»Õ¤¬ÉÔÂ¡£¡Ö¥Ù¥Ã¥É¿ô¤ä¿ÇÎÅ²Ê¿ô¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤·¤¿´Ç¸î»Õ¤Î´ð½àÇÛÃÖ¿ô¤è¤ê£²£°¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êº´Æ£»á¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢ÅçÆâ¤Î´¶À÷¾õ¶·¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î?¹ËÅÏ¤ê?¤¬Â³¤¯¡£
¹¬¤¤¡¢ÅçÆâ¤Ç¤Ï£¸·î£±£´Æü°Ê¹ß¡¢¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤âº£¤Î¤È¤³¤íÊ¿ÀÅ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´Ç¸î»ÕÉÔÂ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î´¶À÷³ÈÂç¶ÉÌÌ¤ËÈ÷¤¨¡¢´Ç¸î»Õ¤ò¶ÛµÞ¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊËÜÅÄ¸°ì¡Ë