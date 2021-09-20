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¡Ö2 elderly men sneak out of nursing home to attend heavy metal festival¡×(CBS News)¤è¤ê
https://www.cbsnews.com/news/elderly-men-nursing-home-wacken-open-air-festival-itzehoe-heavy-metal/
¡Ö2 Elderly Men Sneak Out of Nursing Home to Attend Heavy Metal Music Festival in Germany¡×(People)¤è¤ê
https://people.com/human-interest/men-leave-nursing-home-german-heavy-metal-music-festival/
¡ÖAbandoned by family, elderly Chinese man turns to nude modelling¡×(Yahoo News Singapore)¤è¤ê
https://sg.news.yahoo.com/abandoned-family-elderly-chinese-man-033153627.html
¡ÖFulfilling decades-old vow, 90-year-old Quebec man skydives¡×(CBC)¤è¤ê
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-man-skydive-1.3722634