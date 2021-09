日本では9月の第3月曜日は敬老の日と定められ、いつも以上に高齢者を労る人もいるだろう。まだまだ元気な高齢者は日本では多いが、海外でも若者に劣らず人々を驚かせた高齢者は多くいるようだ。

ドイツ・シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州で、2人の高齢者の男性が老人ホームを抜け出し、ヘヴィメタルの音楽イベントに参加して警察に保護される事件が起きたと海外ニュースサイト『CBS News』と『People』などが2018年8月までに報じた。

報道によると、男性らは8月のある日、突然老人ホームからいなくなったという。男性らがいなくなったことで老人ホームの職員が警察に通報。警察の捜査により、通報を受けた翌日の午前3時に警察は男性らを発見した。男性らは老人ホームから約25マイル(約40キロメートル)離れた場所で行われていたヘヴィメタルの音楽イベントに参加していたところを保護されたという。男性らはイベント会場まで徒歩と交通公共機関を利用して移動したそうだ。なお、男性らが参加したヘヴィメタルの音楽イベントは世界最大級のヘヴィメタルの音楽イベントとも言われ、会場には約7万5000人の参加者がいたと見られている。

警察は男性らを保護すると会場内に設置された医療テントに連れて行った。男性らはイベントを楽しんでおり、老人ホームに帰ることに消極的だったが警察が説得。警察の説得後、男性らは保護されてから約3時間半後である午前6時半頃にタクシーで老人ホームに戻ったそうだ。

中国では、とあることがきっかけで自分の居場所を見つけた高齢者がいる。

中国・四川(しせん)省で、当時89歳の男性が、孤独な日々を変えるため、ヌードモデルを始めたと海外ニュースサイト『Yahoo News Singapore』などが2018年7月までに報じた。報道によると、男性は約20年前に妻を亡くし、子どもたちとも疎遠になっていたことで、孤独な日々を過ごしていたという。ある日、男性は孤独な日々を変えるため、近くの大学で美術を学ぶ生徒らのためにヌードモデルとなることを決意。男性が取材を受けた2018年時点で、男性は毎週2回、大学に通い、ヌードモデルをしていたそうだ。男性はその時点で、6年前からヌードモデルをしていたと明かしている。

具体的な金額は不明だが、ヌードモデルをすることで男性はいくらか金銭を受け取っており、男性はヌードモデルをすることに対し、「金銭的な助けにもなるし、何より私の孤独を埋めてくれる。私は幸せを見つけた」と話していた。

ほかにも、こんな思い切った行動に出た高齢者もいる。

カナダ・ケベック州で、当時90歳の男性が過去の自分との約束を果たすため、90歳になった年にスカイダイビングをしたと海外ニュースサイト『CBC』などが2016年8月までに報じた。報道によると、1943年、当時18歳だった男性は造船会社で働いていたが、地上約15メートルの足場から落下し、大怪我をして死にかけたという。具体的な怪我の具合は明かされていないが、回復するまでに多くの時間を要したそうだ。男性は怪我から回復した時、90歳まで生きたらスカイダイビングに挑戦しようと心に決めた。そして90歳を迎えた年、男性はスカイダイビングを体験したそうだ。

男性は『CBC』のインタビューに応じ、スカイダイビングをした感想を問われ、「地上に着くまでは特に何も考えていなかったよ。私の心は自由だった」と話していた。

世界には、驚きの行動に出たりさまざまなことに挑戦したりする高齢者がいるようだ。今回紹介した彼らのように、体だけではなく心もいつまでも若々しくいたいものだ。記事内の引用について

