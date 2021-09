大人の事情とは関係なしに、赤ちゃんは色々なことをやらかして成長していく。このたびZoom会議で生後4か月の赤ちゃんがちょっとしたハプニングを起こし、SNSで当時の動画が拡散している。『news.com.au』が伝えた。

【この記事の動画を見る】

米ペンシルベニア州ブラッドフォード・ウッズ在住のモデル兼インフルエンサー、アビー・ハーバートさん(Abbie Herbert、25)は、Instagramのフォロワー数が128万人超、TikTokにおいては970万人超の人気者だ。

アビーさんは2019年7月、6つ年上のジョッシュさん(Josh)と結婚。今年5月には待望の女の子ポピーちゃん(Poppy)が誕生し、SNSは家族の写真や動画で溢れている。

そんなアビーさんが今月15日、TikTokに投稿したZoom会議の動画が4日間で再生回数1250万回を超え、人々に笑いを届けた。

「信じられないわ」と言葉が添えられた動画では、椅子に座ったアビーさんがポピーちゃんを両脇で支えながら太ももの上に立たせている。

生後4か月になったばかりのポピーちゃんはどことなく落ち着かないが、アビーさんは仕事のミーティングとあって顔は真剣だ。

しかしある女性が話し始めると、「ブゥー」と大きく一発、その後「ブ〜」と小さく一発、おならの音が響き渡った。

突然の“娘の失態”にアビーさんは「オーマイ」と顔をくしゃくしゃにして泣きそうにしており、あり得ない音を聞いたある男性は「これはマジ?」と思わず声をあげた。

動画には「ミュートにするのを忘れてしまったわ」と説明が入っているが、アビーさんはコメント欄で次のように補足した。

「会議中、Zoomのカメラはオフにしていたの。ただポピーがあまりにも可愛かったから個人的に動画を撮っていて、Zoomのマイクもミュートにしていたつもりだったのよ。」

「会議中の人はみな、私がやったと思っているわ! 助けてちょうだい!」

なおこの投稿には「本当にベイビーの仕業なの?」「赤ちゃんのお腹を見てごらんなさいよ。犯人は間違いなく彼女ね」「これは面白い」「思いっきり笑ったよ」「可愛すぎる!」「赤ちゃんはすっきりしたはずよ」「おならは自然なことだもの。うちの子もよくやるのよ」といったコメントがあがっている。

ちなみに今月初めには、神聖な教会での洗礼式の最中に生後7か月の男児が放尿、その瞬間を捉えた動画が拡散し話題となった。画像は『AbbieHerbert 2021年9月15日付TikTok「I can’t believe this…」、2021年8月19日付TikTok「Warning: may cause baby fever」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 A.C.)