»³²¼ÃÒµ×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÊÆ¹ñ¥É¥é¥Þ½Ð±éÊó¹ð¡¡¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Äø¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê36¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ì´¤«¤Ê¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÌó10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Äø¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿»ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ìò¤Çº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Âô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂçÌò¤Ç¤¹¡£À¨¤¤ÊýÃ£¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Äü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼¤ÏWOWOW¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹HBO max¤¬¡¢ÁíÀ©ºîÈñ88²¯¤ò¤«¤±¤Æ¶¦Æ±À©ºî¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖTOKYO VICE¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥¥ã¥¹¥È¤ËÈ´¤Æ¤¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥ó»á¤é¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é¡¢ÅÏÊÕ¸¬(61)¡¢µÆÃÏÑÛ»Ò(40)¤é¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³²¼¤Ï¿Íµ¤No.1¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Î¥¢¥¥é¤ò±é¤¸¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡ÖNo.1¡×¥Û¥¹¥È¤Î¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢¥Û¥¹¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ´¤¬°ì¤Ä³ð¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥¹¥¿¡¼¤Î¤ä¤Þ¤Ô¡¼¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤«¡¢µã¤±¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤Ë¤¤¤Ä¤â´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥¹¥ÈAKIRA¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£