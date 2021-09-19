¤ª°ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ËµÞ¤²¡ª ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Á¤ã¤¦17ÉÊ¡¢½©¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª°ò·¡¤ê¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬17ÉÊ¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢9·î7Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö°ÂÇ¼°ò¡×¤ä¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¡×¤ò»È¤Ã¤¿¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É17ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª°òËÙ¤ê¡É¤ò³«ºÅÃæ¡£¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢4ÉÊ¤ò¼Â¿©¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¡õ¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤ÇÇ»¸ü¤Ê¡È¤ª¤¤¤â´¶¡É
1ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ298±ß¡Ë¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½ÌÌ¤òßÕ¤Ã¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢ÎýÆýÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡£
¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÀèÃ¼¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤·¤ê½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ò¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¾Æ¤²Û»Ò¤Ë
2ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¡×¡ÊÀÇ¹þ138±ß¡Ë¡£¸ü¤µ3¥»¥ó¥Á¤ÎÊ¬¸ü¤¤¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Ï¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¾Æ¤²Û»Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡£¹ñ»º¹È¤Ï¤ë¤«¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎÉ÷Ì£¤È´Å¤ß¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹õ¤´¤Þ¡õ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È¹¥ÁêÀ
3ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¹È¤Ï¤ë¤«¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ128±ß¡Ë¡£¹õ¤´¤Þ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿Âç³Ø°ò¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬½©¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¹ñ»º¹È¤Ï¤ë¤«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¤³¤ó¤À¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£
¥Á¥ç¥³¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¹õ¤´¤Þ¤¬¥³¥¯¤ä¹á¤Ð¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê
4ÉÊÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¹È¤Ï¤ë¤«¡×¡ÊÀÇ¹þ268±ß¡Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¶å½£»º¹È¤Ï¤ë¤«¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´Å¤ß¤È¥ß¥ë¥¯´¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤Ë¤ÏÁ´Î³Ê´¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤¬¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¹á¤ê¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¾¦ÉÊ17ÉÊ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È3ÉÊ¡¢¾Æ¤²Û»Ò4ÉÊ¡¢ÏÂ²Û»Ò1ÉÊ¡¢¥¢¥¤¥¹2ÉÊ¡¢¤ª²Û»Ò4ÉÊ¡¢¥Ñ¥ó2ÉÊ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯1ÉÊ¡£¥¿¥ë¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¾ø¤·¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥ó¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Çä¤ê¾ì¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÈÎÇäÃæ
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ë¥É¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¿§¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¤ª°òËÙ¤ê¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¤òÌÜ°õ¤ËÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ºûÌÚ Íý·Ã¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¬¥¤¥É¡Ë)