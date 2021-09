『ARROW／アロー』スティーヴン・アメル、「悪役を演じるのはとても楽しい」と新作の感想を語る

DCドラマ『ARROW/アロー』で主人公アローことオリーバー・クイーンを演じたスティーヴン・アメルが主演を務める新作プロレスドラマ『ヒール:レスラーズ』。『ARROW』とは異なり本作では悪役を演じるスティーヴンが心境を語った。米Cinemablendが報じている。

『ヒール:レスラーズ』は、"小さな町のプロレスの世界で夢を追う男女の物語"と言われおり、ジョージア州の結束の強いコミュニティを舞台に、プロレス団体を経営していた亡き父親の後、遺産を巡り兄弟とライバルが争うという物語。

第3話「反感(原題:Cheap Heat)」では、元WWEのスーパースターで、現在はAEWの人気者である本物のプロレスラーCMパンクが、血が大好きなリッキー・ラビースという役で登場した。

