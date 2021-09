【Huluランキング】『ハンドメイズ・テイル』が首位返り咲き！後を追うのは大人気DCドラマ（9月14日更新）

オンライン動画配信サービスのHuluより、9月8日(水)から14日(火)までの1週間で最も多くの視聴者を獲得した番組ランキングトップ10が発表となったのでご紹介! TVシリーズ総合部門と海外ドラマ作品部門、海外ドキュメンタリー&バラエティー作品部門、韓国ドラマ作品部門、それぞれでどんな番組が注目されているのかをチェックしてみよう。

TVシリーズ総合トップ10

1.『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』

2.『東京リベンジャーズ』

3.『ボイスII 110緊急指令室』

4.『僕のヒーローアカデミア』

5.『転生したらスライムだった件』

6.『THE FIRST -BMSG Audition 2021-』

7.『ボクの殺意が恋をした』

8.『モモウメ』

9.『名探偵コナン』

10.『謎とき冒険バラエティー 世界の果てまでイッテQ!』

海外ドラマ作品トップ10

1.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

2.『THE FLASH/フラッシュ』

3.『Hawaii Five-0』

4.『シカゴ・ファイア』

5.『ウォーキング・デッド』

6.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』

7.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

8.『9-1-1: LA救命最前線』

9.『囚われの愛 〜Love in chains〜』

10.『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』

海外ドキュメンタリー&バラエティー作品トップ10

1.『9.11:アメリカを襲ったあの日の出来事』

2.『ブリティッシュ ベイクオフ』

3.『暴露! ヒトラーのセックスライフ』

4.『アメリカズ・ゴット・タレント』

5.『アメリカ刑務所潜入! 獄中内部事情』

6.『甦る! エジプトに眠る財宝』

7.『古代の宇宙人』

8.『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』

9.『ヒトラーと禁断の麻薬戦争』

10.『子ネコと子イヌのモフモフワールド』





アジアドラマ作品トップ10

1.『真心が届く 〜僕とスターのオフィス・ラブ!?〜』

2.『彼女はキレイだった』

3.『偉大な誘惑者』

4.『ポンダンポンダン 王様の恋』

5.『初対面だけど愛してます』

6.『トッケビ 〜君がくれた愛しい日々〜』

7.『ボクスが帰ってきた』

8.『陳情令』

9.『トキメキ注意報』

10.『花郎〈ファラン〉』

総合部門では、戸田恵梨香と永野芽郁W主演の『ハコヅメ 〜たたかう! 交番女子〜』が4週連続で1位を獲得。元のアニメに合わせて、一話あたり5分と気軽に見られる長さなのも嬉しい。同作は9月15日(水)に最終回を迎えた。次点にアニメ『東京リベンジャーズ』、ドラマ『ボイスII 110緊急指令室』とおなじみの人気作が続いている。

8位に初登場したのは、Huluで独占配信中の『モモウメ』。SNS発ショートアニメの実写ドラマ化で、伊藤沙莉演じる新人OLのモモと江口のりこ演じるベテランOLウメの仲良しコンビが繰り広げる"お仕事あるある"がドタバタ&ゆるゆると描かれている。

海外ドラマ部門では、前週は2位だったシーズン4まで配信中の『THE FLASH/フラッシュ』。ファンに大人気のヴィランがカムバックすることでも話題を集めている。